きょうは高気圧に覆われるため、晴れて行楽日和となるでしょう。

西日本は次第に雲が広がりやすくなり、九州では昼過ぎから雨となりそうです。お出かけの際に雨が降っていなくても、傘を持ってお出かけください。

■予想気温

最高気温はきのうより高くなる所が多いでしょう。関東から西は15℃前後で、3月並みの暖かさとなりそうです。日中は上着がいらないくらいの暖かさとなる所もあるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌:4℃ 釧路:0℃

青森:9℃ 盛岡:10℃

仙台:13℃ 新潟:13℃

長野:11℃ 金沢:14℃

名古屋:15℃ 東京:15℃

大阪:15℃ 岡山:15℃

広島:14℃ 松江:16℃

高知:17℃ 福岡:15℃

鹿児島:16℃ 那覇:23℃

■週間予報

北日本や北陸は雨や雪となる日がありますが、関東から西はこの先も晴れる日が多いでしょう。

あすはきょうよりさらに気温が上がり、各地で4月並みの暖かさとなりそうです。東京は最高気温18℃の予想で、西日本は20℃に届く所もあるでしょう。

ただ、来週火曜日は再びこの時期らしい寒さに戻る予想です。日ごとの寒暖差が大きくなりますので、体調管理や服装選びにお気をつけください。