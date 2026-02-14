【気温上昇】東京、大阪、福岡など15℃前後で3月並みの暖かさに あす15日は4月並み 17日火曜日は再び寒さ戻る
きょうは高気圧に覆われるため、晴れて行楽日和となるでしょう。
西日本は次第に雲が広がりやすくなり、九州では昼過ぎから雨となりそうです。お出かけの際に雨が降っていなくても、傘を持ってお出かけください。
■予想気温
最高気温はきのうより高くなる所が多いでしょう。関東から西は15℃前後で、3月並みの暖かさとなりそうです。日中は上着がいらないくらいの暖かさとなる所もあるでしょう。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌:4℃ 釧路:0℃
青森:9℃ 盛岡:10℃
仙台:13℃ 新潟:13℃
長野:11℃ 金沢:14℃
名古屋:15℃ 東京:15℃
大阪:15℃ 岡山:15℃
広島:14℃ 松江:16℃
高知:17℃ 福岡:15℃
鹿児島:16℃ 那覇:23℃
■週間予報
北日本や北陸は雨や雪となる日がありますが、関東から西はこの先も晴れる日が多いでしょう。
あすはきょうよりさらに気温が上がり、各地で4月並みの暖かさとなりそうです。東京は最高気温18℃の予想で、西日本は20℃に届く所もあるでしょう。
ただ、来週火曜日は再びこの時期らしい寒さに戻る予想です。日ごとの寒暖差が大きくなりますので、体調管理や服装選びにお気をつけください。