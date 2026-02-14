TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうは高気圧に覆われるため、晴れて行楽日和となるでしょう。

西日本は次第に雲が広がりやすくなり、九州では昼過ぎから雨となりそうです。お出かけの際に雨が降っていなくても、傘を持ってお出かけください。

■予想気温
最高気温はきのうより高くなる所が多いでしょう。関東から西は15℃前後で、3月並みの暖かさとなりそうです。日中は上着がいらないくらいの暖かさとなる所もあるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】
　札幌:4℃   釧路:0℃
　青森:9℃   盛岡:10℃
　仙台:13℃　新潟:13℃
　長野:11℃　金沢:14℃
名古屋:15℃　東京:15℃
　大阪:15℃　岡山:15℃
　広島:14℃　松江:16℃
　高知:17℃　福岡:15℃
鹿児島:16℃　那覇:23℃

■週間予報
北日本や北陸は雨や雪となる日がありますが、関東から西はこの先も晴れる日が多いでしょう。

あすはきょうよりさらに気温が上がり、各地で4月並みの暖かさとなりそうです。東京は最高気温18℃の予想で、西日本は20℃に届く所もあるでしょう。

ただ、来週火曜日は再びこの時期らしい寒さに戻る予想です。日ごとの寒暖差が大きくなりますので、体調管理や服装選びにお気をつけください。