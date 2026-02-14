歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。自分自身で思わず「天下の和田アキ子は何してんねん」とツッコんだ出来事を明かす場面があった。

和田はオープニングトーク中、気候について話をする中、「いやそれよりも何よりも」と切り出し、「今日、私、夜中の3時半に目が覚めて」と告白。午前0時前に寝たといい、7時起きの予定だった。「3時半にパッと目が覚めて“あ、もう6時15分。早い！”と思って」と時間を勘違いしたそうで、「もうちょっと寝ようか、いやいや、起きちゃうか、いやいや、寝ようか」と逡巡（しゅんじゅん）。「全然寝れなくなっちゃって」ともらした。

「それで枕元の時計見たら3時半なの。“えーっ！バカじゃないの？”ってでかい声出しちゃったの、自分で。“バカじゃないの？よく見ないとダメよ！”って独り言言ったら、余計目が覚めちゃって。どうすりゃいいんだこれって。本当に真っ暗で、もう寂しくて。それからずっと起きてるんですけど」と苦笑した。

「だから、ちょっと変な感じなの、今。ハイテンションで。独り言しゃべってたからずっと」とした。

「旦那が起きてきたらアカンし、かといってリビングで何か食べるのもちょっとなぁと思いつつ、片付けするにも、電気全部つけなきゃいけないから、“夜中だからもう寝てりゃいいじゃん”とか声出して」と和田。和田家では夜中に食べないように夫が食べ物を自分の部屋で保管しているそうで「ところが気が付いたんですよ。“そうだ、冷凍してる食パンがある”って。もうね、“何してんねん”っていうね。それで洗濯機回して。いやらしい言い方でごめんね、“天下の和田アキ子は何してんねん”って。どこが天下か分からんけど」と自らにツッコミを入れた。

「それでリビングのドアも全部閉めて、ちょっと歌の練習（をした）」と続けると、アシスタントの垣花正アナウンサーが「さすが！ 天下の和田アキ子。そこの時間も無駄にしない」とイジると、和田は「歌の練習しながら“何してんの？”って」。（冷蔵庫に）レイ・チャールズの写真があるから。アポロ（シアターに）行った時の写真もある。“よう頑張ったね、あの時”とかって。レイちゃんに“誰もしゃべる人おれへんねんけど”って。朝から声出したから、本番声出えへんのちゃうかなと思っていたけど、意外に元気」と笑った。