ÇÐÍ¥¤Î°ÂÀÆÀ±Íè¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Ìë¤ÎÂç»ö¤Êà¼«Ê¬»þ´Öá¤ÎÌÏÍÍ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¼ÈÓ¸å¤ÎÌë¿©¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤ò²ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£»Å»öµ¢¤ê¤Ë¼êÁá¤¯»ÙÅÙ¤·¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¾øäÆ¡Ô¤»¤¤¤í¡Õ¡£°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ï¤ê¤ó¤´¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¿Ä¤ò¤¯¤ê¤Ì¤¤¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤ò°ì¤«¤±¤º¤Ä±ú¤ß¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤»¤¤¤í¤Ø¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò°¦Ç¤Î¤â¤Á¤¬ÇØ¸å¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¤µ¤é¤Ë°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ï¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤äÍñ±Õ¤òºî¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¤ÎÁÇ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆóÃÊÌÜ¤Î¤»¤¤¤í¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò°¦Ç¤Î¤â¤Á¤È¥Ï¥¯¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¾ø¤·¾å¤¬¤Ã¤¿Ìë¿©¤òÈäÏª¡£¥×¥ê¥ó¤ò°ì¸ý¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´°àú¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎÉ½¾ð¡£¤µ¤é¤Ë¾ø¤·¤ê¤ó¤´¤ò¿©¤Ù¤ÆÇï¼ê¡£°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡×¡ÖÉ¬¤ºËèÆü¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£²ó¤Îà¼«Ê¬»þ´Öá¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¤»¤¤¤í¾ø¤·¥·¥ê¡¼¥º¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È²Ä°¦¤¤¤ÈÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÈÈþ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¡¢´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û