ミラノ・コルティナオリンピックは１３日、各地で競技が行われた。

１３日のスノーボード男子ハーフパイプ決勝で、戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点で金メダルに輝いた。山田琉聖（ＪＷＳＣ）は９２・００点で銅メダルを獲得。この種目では前回北京大会で平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が金メダルを獲得しており、日本勢が２大会連続優勝。日本勢の表彰台は４大会連続となった。平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は４位。連覇と４大会連続のメダル獲得を狙った平野歩は７位だった。

高難度のトリックの打ち合いになったハイレベルな決勝で、戸塚は虎視眈々（たんたん）と勝負所を見極めていた。

１回目のラン。「もう難しさも怖さも感じない」と絶大な自信を持つ「トリプルコーク（ＴＣ）１４４０」（縦３回転、横４回転）を鮮やかに成功。９１・００点の高得点をマークし、まずは２位につけた。

２回目、戸塚は勝負に出る。通常とは逆足を前にしたキャブＴＣ１４４０で入り、世界でもほぼ成功者がいないＴＣ１４４０の連続技につなげた。その後も流れるように技を成功させてフィニッシュすると、両拳で何度もガッツポーズ。９５・００点の高得点を挙げて暫定１位に浮上し、そのまま逃げ切った。

戸塚の武器はどの方向の跳び方も苦にせず、多彩な高回転技を跳べることだ。戸塚は「ルーチンを（柔軟に）組み替えられるという自分の強みを最大限に生かせた」と胸を張り、ＴＣ１４４０の連続技の成功は「自分の中でも誇らしい」と語った。

２０１８年平昌（ピョンチャン）大会は１１位で、２２年北京大会は１０位。これまでの五輪は「納得がいく滑りは一本もなかった」と振り返る。「金メダルが夢だったのでうれしい。五輪で自分の滑りを決められてすごく成長を感じた大会になった」と戸塚。表彰台の上で男泣きした。（小沢理貴）