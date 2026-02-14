子どもがいるとママ友付き合いをすることがありますが、なかには困ったママ友がいることも。今回はそんな困ったママ友の発言に凍り付いたエピソードを紹介します。

あまりにデリカシーがなさすぎる…

「娘と同じ幼稚園に通い、同じマンションに住むAさんと最近ママ友になりました。ただ、Aさんはデリカシーに欠ける発言をするのが、気になっています。

この前も幼稚園で、他のママたちがいるにもかかわらず、『うちは息子じゃなくてホントよかったわ』『男の子って乱暴だしすぐに汚すし、最悪じゃん』と大声で話していて、周りのママたちは怪訝な表情をしていました。

すると、近くにいたとあるママが『でもAさんの子も乱暴じゃない？』と言い返していて、ちょっとスカッとしました（笑）」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ Aさんは他にも、いろいろなママの悪口を言ったり、幼稚園の先生のプライベート写真を勝手に撮ったりしているそうです。あまり関わらない方がよさそうな気がしますが、難しいかもしれないですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。