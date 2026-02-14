悪魔のおつまみ


切ってオーブンに入れるだけ！おしゃれでおいしい【鶏肉のオーブン焼き】

SNSフォロワー数38万人超えの料理系インフルエンサーmisaさん。どうしたら時間や手間をかけずに「おいしそう」な料理を作ることができるかを追求し、調理工程数を極限まで減らした、簡単で見た目にもこだわったメニューを考案。

「これだけでいいの？」と感じるほど最小限の工程で、最大限のおいしさを出す、センスに溢れたmisaさんのレシピをのぞいてみませんか？

※本記事はmisa著の書籍『食べた人全員に「作り方教えて！」と聞かれるとっておきrecipe』から一部抜粋・編集しました。

■一度食べたらまた食べずにはいられない　悪魔のおつまみ

一瞬で味が決まる簡単レシピ


切って混ぜるだけ。一瞬で味が決まる簡単レシピです。

わが家では、お客さんが来たときにつきだし代わりに出しています。

◆材料

アボカド……1個

マグロ（刺身用）……150g

A 塩昆布……大さじ1弱

　鶏がらスープの素……小さじ1/2

　ごま油……小さじ2

　白炒りごま……適量

　悪魔になる心……少々

◆作り方

1）アボカドを半分に切り、スプーンを使って皮から実を外す。皮は器にするため残しておく。

皮は器にするため残しておく


2）アボカドとマグロを角切りにする。

アボカドとマグロを角切りにする


3）ボウルに2)とAを加え、優しく混ぜ合わせる。

優しく混ぜ合わせる


4）3)をアボカドの皮の器に盛り付ける。

皮の器に盛り付ける


＜注意点＞

・大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです。

・鶏がらスープの素は市販の顆粒タイプを使用しています。

著者プロフィール

misa / ミサ

長野県在住の料理系インフルエンサー。工程数を極限まで減らした簡単おもてなしレシピが得意。保育士などの資格も持ち子どもが好むメニューも発信中。思わず作りたくなるレシピの簡単さと美味しさに大きな反響を集めている。

著＝misa／『食べた人全員に「作り方教えて！」と聞かれるとっておきrecipe』