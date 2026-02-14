元読売テレビアナウンサーの森たけし（66）が14日までにブログを更新。8日に投開票が行われた衆院選の感想をつづった。

森アナは「『備忘録』2026 衆院選で感じたこと」と題し「＜1＞選挙活動の妨害やめて欲しい 法律作って欲しい ＜2＞比例で投票した党以外が候補者不足で当選するのおかしい 法律作って欲しい ＜3＞公明党と選挙協力しなくてもめっちゃ自民党は当選する ＜4＞当選すると恩を仇で返す様な発言をする自民党内野党みたいな人は何故、中道などに行かないのか不思議…（選挙活動の時も執行部批判していたのだろうか??結構、ガソリン安くなったでしょ!とか言っている気がする）」と箇条書きで、次々と感想を記した。

さらに「＜5＞選挙特番で池上さんが始めた政治家に妙に絡むインタビューは進行役アナウンサーのシンプルなインタビューで良いのでは? ＜6＞マイナンバーカードのマイナポータルで選挙の投票が出来るシステムは無理なのか?それをやると代理人が勝手に投票してしまう?」と疑問を投げかけた。

続けて「＜7＞中道代表選のニュースで相変わらずの自民党批判で驚いた また国会でそんなことやるつもりかしら?党の敗因分析はどうなっているのだろう?参議院の公明＆立憲はどうなるのだろう? ＜8＞投票率 高市さんの奈良がトップで石破さんの鳥取が最低だったというニュースを見かけてへぇ〜と思った ＜9＞チームみらいが躍進している理由が良くわからない なんで?????賢い理系の人たちのイメージだけど支持母体や支持者は目立たないのに… ＜10＞元・立憲の大物議員さんたちの落選分析が全く納得されていない雰囲気を感じる」と投稿を結んだ。