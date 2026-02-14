剛力彩芽、イメージ激変の金髪姿に反響「めっちゃかっこいい」
女優の剛力彩芽が11日にインスタグラム。金髪＆黒ドレス姿のオフショットを披露すると、ファンから「めっちゃかっこいい」「素敵〜」といった反響が寄せられた。
【写真】金髪で激変した剛力彩芽
剛力が「美しくて上品で優雅でした」と投稿したのは、ウィメンズブランド「FETICO（フェティコ）」のランウェイショウ会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、金髪＆黒ドレスで佇む彼女の姿が収められている。
イメージ激変の近影に、ファンからは「めっちゃかっこいい」「似合っていて素敵〜」「とても美しいです〜」などの称賛が集まっている。
■剛力彩芽（ごうりき あやめ）
1992年8月27日生まれ。神奈川県出身。2008年からファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとして活動。2013年には月9ドラマ『ビブリア古書堂の事件手帖』（フジテレビ系）で主演を務めた。以降もNetflixオリジナルシリーズ『極悪女王』、『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）などの話題作に出演している。
引用：「剛力彩芽」インスタグラム（@ayame_goriki_official）
