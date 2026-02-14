『名探偵プリキュア！』第3話「みんなおいでよ！キュアット探偵事務所！」、お店のシンボルが消える事件が発生
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第3話「みんなおいでよ！キュアット探偵事務所！」が、あす2月15日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】キュアット探偵事務所での共同生活が始まる 第3話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第3話「みんなおいでよ！キュアット探偵事務所！」あらすじ
キュアット探偵事務所で暮らすことになり、事務所の掃除をするあんな（声：千賀）。寮を出る手続きを済ませてきたみくる（声：本渡）も加わり、ポチタン、ジェットと4人での共同生活が始まった。掃除や片付けが進む中、みくると探偵事務所の2階にやってきたあんなは、そこで一枚の地図を見つける。探偵事務所の周辺地図のようだったが、いくつか印やメモが書き込まれていた。
作業が落ち着き、インテリアや雑貨を買いそろえようと街に出かけるあんなたち。立ち寄ったアンティークショップ「カメリアインテリア」のおしゃれな品ぞろえに感激していると、突然ポチタンが事件の気配を感じ取る。声をあげた店員に話を聞いてみると、お店のシンボルである、ガラス製の亀の置物がいつの間にかなくなっていた。探偵であることを明かし、協力を申し出たあんなとみくるは、さっそく聞き込みを開始する。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】キュアット探偵事務所での共同生活が始まる 第3話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
キュアット探偵事務所で暮らすことになり、事務所の掃除をするあんな（声：千賀）。寮を出る手続きを済ませてきたみくる（声：本渡）も加わり、ポチタン、ジェットと4人での共同生活が始まった。掃除や片付けが進む中、みくると探偵事務所の2階にやってきたあんなは、そこで一枚の地図を見つける。探偵事務所の周辺地図のようだったが、いくつか印やメモが書き込まれていた。
作業が落ち着き、インテリアや雑貨を買いそろえようと街に出かけるあんなたち。立ち寄ったアンティークショップ「カメリアインテリア」のおしゃれな品ぞろえに感激していると、突然ポチタンが事件の気配を感じ取る。声をあげた店員に話を聞いてみると、お店のシンボルである、ガラス製の亀の置物がいつの間にかなくなっていた。探偵であることを明かし、協力を申し出たあんなとみくるは、さっそく聞き込みを開始する。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。