『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第1話「赤いギャバン」、多元宇宙の平和を守る新ヒーロー誕生
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第1話「赤いギャバン」が、あす2月15日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】新たな英雄譚に刮目 第1話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第1話「赤いギャバン」あらすじ
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈（長田）は、宇宙でただ1人《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課に所属し、捜査一課の刑事たちから小馬鹿にされる日々。しかしその真の目的が次元を超えたエモルギー犯罪捜査だと知る者は少ない。
そんな怜慈は、次元を超えて全宇宙を崩壊させかねないのエモルギーネガティブ波動を拡大させる“多元地球Λ8018”へ向かうことに。大混乱のΛ8018で、治安維持本部特装部隊隊⻑の哀哭院刹那（赤羽）と出会うが…!
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
