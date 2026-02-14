『仮面ライダーゼッツ』第22話「讐いる」、ナイトメアの被害が現実のものとなる
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第22話「讐いる」が、あす2月15日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ゼッツに新たな力が宿る!? 第22話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第22話「讐いる」あらすじ
新たなミッションは、現実の世界に現れたディザスターナイトメアを倒し、小鷹（古川雄輝）の命をも奪うこと。非情なCODEに不信感を覚えた莫（今井）はエージェントとしての戦いに疑問を抱く。
一方、ファイブ（小柳心）とシックス（平川結月）はディザスターナイトメアとライダーノクスに立ち向かう。彼らの壮絶な戦いを目の当たりにした莫、その時ある異変が！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
