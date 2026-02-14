ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダルを獲得した。198.64点と会心の演技で、合計291.58点。ショートプログラム（SP）5位から大逆転した。メダリスト会見の場で、シャイドロフの優勝をたたえた日本人2人のポーズに賞賛の声が集まった。

シャイドロフ、銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）の3人が会見に登壇した。海外専門メディア「ゴールデンスケート」がXに会見場の3人の写真を投稿。両脇の鍵山と佐藤が手を上げ、中央のシャイドロフを際立たせた。粋な行動で、カザフスタンに金メダルをもたらしたシャイドロフを立てた。

X上の日本ファンは「この写真素敵ですね」「アスリート同士のリスペクト見ていて清々しく気持ち良い」「ほんとこういうところ好き」「だから日本人て好きなんだよ」「やー、もうこの絵だけで泣けちゃう。みんなおめでとう！」「楽しんでいる姿を見せることはフィギュア全体を盛り上げることに繋がるのだろう。彼らの心根に温かいものを感じる」「なんやこの可愛いポーズ」など反響が広がった。



（THE ANSWER編集部）