実力派ものまね芸人、カリスマ編集者に扮し称賛「めっちゃ似てる」
ものまね芸人の古賀シュウが12日にインスタグラムを更新。実業家としても活躍する有名編集者の顔マネを披露すると、ファンから「似てる」の声が相次いだ。
【写真】誰が一番似てる!? 高市新首相ものまねをイッキ見！
古賀が披露したのは箕輪厚介の顔マネ。写真には、カツラを付けて口元にヒゲを描いた古賀が箕輪になりきる姿が収められている。投稿の中で古賀は「洞察力のある鋭い眼差し そして口元が特徴です」と自身のネタを解説している。
彼の投稿にファンからは「めっちゃ似てる」「口元…似てるわ〜」「にとる笑笑笑」などの反響が寄せられている。
■古賀シュウ
1967年10月6日生まれ。愛知県出身。『ものまねグランプリ』（日本テレビ系）、『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）などの番組に出演。桑田佳祐、長島三奈、竹原ピストル、神取忍など幅広いレパートリーを誇る実力派ものまね芸人。
引用：「古賀シュウ」インスタグラム（@koga_shu）
【写真】誰が一番似てる!? 高市新首相ものまねをイッキ見！
古賀が披露したのは箕輪厚介の顔マネ。写真には、カツラを付けて口元にヒゲを描いた古賀が箕輪になりきる姿が収められている。投稿の中で古賀は「洞察力のある鋭い眼差し そして口元が特徴です」と自身のネタを解説している。
彼の投稿にファンからは「めっちゃ似てる」「口元…似てるわ〜」「にとる笑笑笑」などの反響が寄せられている。
■古賀シュウ
1967年10月6日生まれ。愛知県出身。『ものまねグランプリ』（日本テレビ系）、『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）などの番組に出演。桑田佳祐、長島三奈、竹原ピストル、神取忍など幅広いレパートリーを誇る実力派ものまね芸人。
引用：「古賀シュウ」インスタグラム（@koga_shu）