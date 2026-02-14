山中柔太朗（M!LK）＆高松アロハ（超特急）、実際にキュンとしたシーン「本当に何年ぶりだろう」 “おしゃれ”演出した撮影裏話も【純愛上等！】
【モデルプレス＝2026/02/14】山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（「高」は正式には「はしごだか」／超特急）、八重樫風雅監督が2月14日、映画『純愛上等！』公開記念舞台挨拶に登壇。実際にキュンとしたシーンを明かした。
【写真】サプライズ登場した平成のヒットアーティスト
◆山中柔太朗、キュンとしたシーン明かす
撮影中にキュンとしたシーンの話題で、山中は中学生時代の場面を回顧。泣いている円に美鶴がハンカチを差し出し、円が美鶴の頭をポンポンとするシーンだが、山中は「頭ポンポンされたの本当に何年ぶりだろうと思って、キュンとしたのを覚えてます」と振り返った。
◆高松アロハのキュンシーン裏話
一方高松が挙げたのは「駄菓子屋の壁ドン」。「マジでキュンとしました」と言い、山中は「ラムネがガランって揺れるのおしゃれだった」と話すと、八重樫監督が「大人たちが冷蔵庫を揺らしてた」と裏話を明かした。
◆山中柔太朗＆高松アロハW主演「純愛上等！」
映画『純愛上等！』は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。主題歌はhitomiの名曲「LOVE 2000」を、主演の2人が映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーする。（modelpress編集部）
