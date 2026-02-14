佐々木李子、ニューアルバムより先行第2弾「魂の麻辣湯」配信がスタート。新ビジュアル公開
佐々木李子が、2026年6月3日にフルアルバム『RI PATHOS』をリリースする。このたび先行配信第2弾となる楽曲「魂の麻辣湯」の配信がスタートした。
「魂の麻辣湯」は、佐々木李子がこよなく愛する“麻辣湯”への愛が溢れすぎて誕生した楽曲である。
また、この配信に合わせてフルアルバム『RI PATHOS』のジャケット写真と最新アーティスト写真も公開された。
本作は全10曲すべて新曲を収録し、彼女自身のこれまでの歩みとこれから進む未来を1本の道として描くアルバム。ジャケットとアーティスト写真はこれまでの歩みの中で重ねてきた“必要だった寄り道”を、細やかな軌跡として表現。その積み重ねが一本の道となり、アルバムコンセプトである「李子道」の世界観をより鮮明に映し出すビジュアルとなった。
さらに、フルアルバム『RI PATHOS』を引っ提げたワンマンライブの開催も決定。7月20日(月・祝)大阪・Banana Hall、8月20日(木)東京・Zepp Shinjukuにて開催される。
■先行配信「魂の麻辣湯」
2026年2月14日(土)配信
https://lnk.to/LZC-3400
作詞・作曲：Skipjack
編曲：佐藤厚仁
◾️先行配信「まるでマトリョーシカ」
2026年1月7日（水）配信
https://lnk.to/LZC-3395
◾️フルアルバム『RI PATHOS』
2026年6月3日（水）リリース
初回限定盤：https://lnk.to/LACA-35275
通常盤：https://lnk.to/LACA-25275
○初回限定盤
品番：LACA-35275(CD+BD)
価格：8,250円（税込）
発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ
販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス
・クリアスリーブケース
・ジャケットカード
・ビッグ缶バッジ（150mm）
封入特典
・ランダムフォトカード（全４種より１種封入）
▼収録内容
−CD−
リード曲「タイトル未定」
「まるでマトリョーシカ」
「魂の麻辣湯」
含む全10曲収録。
ボーナストラック「てづくりのうた」
−Blu-ray−
01.リード曲「タイトル未定」 Music Video
02.Music Video Making
03.Original Movie
○通常盤
品番：LACA-25275(CDのみ)
価格：4,400円（税込）
発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ
販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス
※初回生産分限定封入特典：ランダムフォトカード（全4種より1種封入）
▼収録内容
−CD−
リード曲「タイトル未定」
「まるでマトリョーシカ」
「魂の麻辣湯」
含む全10曲収録。
▼特典情報
https://sasakirico.lantis.jp/news/642/
◆佐々木李子ワンマンライブ「RE;VERSI」のテレビ放送が決定
CS音楽チャンネルMUSIC ON! TV（エムオン!）にて、ワンマンライブ「RE;VERSI」の模様が全曲独占放送。
番組名：全曲独占放送! M-ON! LIVE 佐々木李子「RE;VERSI」
放送日時：2026/2/18(水)22:00〜24:00
詳細：https://www.m-on.jp/info/2025/12/27/306037/
■＜RI PATHOS LIVE in OSAKA/TOKYO＞
2026年7月20日(月・祝)大阪・Banana Hall 15:45開場 16:30開演
2026年8月20日(木) 東京・Zepp Shinjuku 18:00開場 19:00開演
券種：2種
〇VIPスタンディング(優先入場＋入場特典付きチケット)：￥16,000(税込)
〇一般スタンディング：￥8,800(税込)
詳しくはこちら
https://sasakirico.com/news/detail.html?id=1179
■＜フルアルバム「RI PATHOS」リリースイベント＞
2026年4月19日(日)タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース
2026年5月3日(日・祝)吉祥寺パルコ屋上
詳しくはこちら
https://sasakirico.lantis.jp/news/
