西川貴教、最新曲「Ignis -イグニス-」先行配信開始&MV解禁
西川貴教の最新曲「Ignis -イグニス-」先行配信が開始し、MVが解禁された。
「Ignis-イグニス-」は、現在放送中のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされたロックナンバーで、絶望からの再生とそこにある救いを炎をモチーフに紡がれた歌詞と、まるで火花が散るようなヒリヒリとした緊張感と胸を熱くさせる情熱を感じさせるサウンドが融合。
楽曲プロデュース及び 作編曲をTeddyLoid、作詞をTOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)が手掛けた、“かつてない西川貴教”を提示する1曲だ。
MVは、燃え盛る仮想空間を舞台に西川が数多くの敵と対峙するCGやVFXを駆使したバトルアクション。 作品の世界観はもちろん、タイアップの「消防」ともリンクした、熱量溢れる映像になっている。監督は気鋭の映像ディレクター荒船 泰廣（EPOCH）が務めた。
「Ignis-イグニス-」パッケージは2月18日(水)に発売。
■8thシングル「Ignis -イグニス-」
2026年2月18日(木)発売
予約 https://erj.lnk.to/B97HJc
・初回生産限定盤[CD+Blu-ray]｜ESCL-6200〜1｜3,300円(税込)
└初回仕様：「Ignis -イグニス-」トレカ (1種ランダム封入／全3種)
[CD]
1. Ignis -イグニス-
2. Ignis -イグニス- (Instrumental)
[Blu-ray]
イナズマロック フェス2025
1. [ Ω ]
2. Never say Never
3. BREACH
4. HEROES
5. 響ケ喝采
6. FREEDOM
7. BEYOND THE TIME-メビウスの宇宙を越えて-
8. Energy Overflow
・通常盤[CD]｜ESCL-6202｜1,500円(税込)
└初回仕様：「Ignis -イグニス-」トレカ (1種ランダム封入／全3種)
[CD]
1. Ignis -イグニス-
2. 祖逖乃誓
3. Ignis -イグニス- (Instrumental)
4. 祖逖乃誓 (Instrumental)
・期間生産限定盤[CD+Blu-ray]｜ESCL-6203〜4｜1,850円(税込)
├初回仕様：「Ignis -イグニス-」トレカ (1種ランダム封入／全3種)
└TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』描き下ろしイラストデジパック仕様
[CD]
1. Ignis -イグニス-
2. Ignis -イグニス- (TVアニメ『炎炎ノ消防隊』OP ver.)
[Blu-ray]
1. TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールノンクレジットオープニングムービー
