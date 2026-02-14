◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１３日＝ペン・宮下京香、カメラ・宮崎亮太】男子決勝が行われ、２大会連続出場の平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）がメダル獲得を逃した。予選５位で通過し、この日の決勝は１回目で９０・００点をマークし、３位につけた。２回目も９０・００点、３回目も９１・００点とトリプルコンボを決めて高得点を３本そろえたが、表彰台には惜しくも１点届かず。ハイレベルなメダル争いでわずかに及ばず４位で、納得のいかないような表情で両手を広げ、試合後は泣き崩れ、コーチに肩を抱きかかえられながら会場を後にした。

平野流は、７歳でスノーボードを始め、同学年の戸塚優斗や１歳下の平野歩夢の弟・海祝らとしのぎを削ってきた。ジュニア時代は戸塚の後を追いかけ、Ｗ杯は１８〜１９年シーズンから参戦。２２年北京五輪後からブレイクし、２２〜２３年からはＷ杯で種目別３制覇を成し遂げた。

雪辱の舞台だった。前回、２２年北京五輪では決勝３本の試技でいずれも技を出した際に転倒し、１２位だった。「“３コケ”は絶対にしない。攻めて１位を狙っていきたい」と今大会に向けた強い覚悟を口にしていた。

北京五輪で金メダルに輝いた平野歩が決勝で繰り出し「世界最高難度」と言われた大技「トリプルコーク１４４０」が、進化を続けるトップ選手のスタンダードになった。平野流は今季ここまで、斜め軸に縦３回転、横４回転する、この大技を２発連続でつなぐ“トリプルコンボ”で勝負してきた。ただ、Ｗ杯５戦で表彰台が１度と成績で苦しんきたが、「自信はある。高さと完成度を上げて金メダルを狙えたら」と予選５位で通過したが、表彰台には届かなかった。

スノーボード以外では無類のサッカー好きだ。「見にこんかなとか思っています。（イタリアセリエＡの）ナポリの大好きなケビン・デ・ブライネ選手が見てくれるような滑りを見せたいです」と意気込んでいた通り、わずかにメダルには届かなかったが、大舞台で世界に存在感を示す滑りは見せた。

◇平野 流佳（ひらの・るか）２００２年３月１２日生まれ。大阪市出身の２３歳。７歳でスノーボードを始め、１７年に全日本選手権を初制覇。Ｗ杯は１８〜１９年季から参戦し、通算７勝。２２年の北京五輪に初出場し、１２位。２２〜２３年からＷ杯で種目別３制覇中。昨年の世界選手権銀メダル。趣味はサッカー・マンチェスター・シティーの試合観戦。好きなバンドはＯｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ。１６６センチ。