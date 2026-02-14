20個ぴったり包み終わったって!?明らかに違うやつが…突っ込まずにはいられない主夫の餃子作りが話題に
突っ込まずにはいられない主夫の餃子作りがThreadsで話題になっている。
「餃子20個ぴったり包み終わったぞ」
そんな言葉とともに投稿された写真には、きれいに並べられた餃子が。
たしかに20個ある。しかしよく見ると…よく見るまでもないが、右下に一つだけ明らかにサイズも空気感も違うやつが混ざっているのだ。
どう見ても収まりきっていない。けれども本人は堂々と「ぴったり」と言い切っている。こんな強引さ、潔さ、そしてどこか憎めなさの完成形の投稿は瞬く間に注目を集め、共感と笑いの声が集まった。
投稿者で主夫のヨシダユウイチさんに詳しく話を聞いた。
ーー見て見ぬふりをするべきでしょうか……？ 一つだけ主張の激しい子が。
ヨシダ：誰も気が付かないと思ってたので、ツッコんでいただけて嬉しいです！
ーー想定通りだったのでしょうか？
ヨシダ：想定では肉も皮も余らないはずでしたが、あと数個は作れそうだったので、最初から目測を誤っていたようです。
ーー最終的に誰の手に渡ったのでしょうか……？
ヨシダ：子どもたち二人で喧嘩になりそうだったので、後で半分に切りました。意外と美味しかったとのことです。
ーー今後の餃子作りへの意気込みを。
ヨシダ：次回こそはぴったりと作りたいと思います！
ーー最後に、今回の投稿の反響についてご感想をお聞かせください。
ヨシダ：いつも静かなアカウントなのでとてもびっくりしましたが、とても嬉しく思います。
◇◇◇◇
Threads上で
「※満足度には個人差があります。」
「ひとつ！ひとつだけバケモンみたいなのがおる」
「いやだ。そんな。仲間外れはいやだ。オイラも包み込んでくれよ。」
といった1200件を超える声が寄せられた今回の投稿。
見た目が違うからって、駄目なんてことはない…この餃子はそんなあたりまえのことを、教えてくれたのかもしれない。
なお、今回協力してくれたヨシダユウイチさんは、主夫として家事やギターも楽しんでいるとのこと。ご興味ある方は日々のThreadsやInstagramの投稿をご覧いただきたい。
（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）