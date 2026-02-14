「筋書きのないドラマ」というスポーツの格言をこれほど実感したことはない大会だ。大会の折り返し点に達した2026ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）での韓国選手の活躍のことだ。韓国選手の挑戦と成就、その過程での挫折と克服のドラマが成績を超えた感動のドラマを生み出している。しかも韓国スポーツ界で事実上不毛地と見なされたスキー種目が今回の五輪の成績を牽引しているのは、我々の社会全般にプラスのエネルギーと活力を伝達するのに不足のない朗報だ。

昨日スノーボード女子ハーフパイプ種目で最初の金メダルを獲得した2008年生まれの女子高生チェ・ガオンの善戦は、韓国の五輪挑戦史に残る最高の名場面だった。2年前に大けがをして3回も手術を受けたチェ・ガオンは昨年末から好成績を出し始め、今大会の金メダルが期待された。しかし決勝の1回目で3回転を見せた際、ハーフパイプ上段にボードがぶつかってひどく転倒した。五輪2連覇の韓国系米国人クロエ・キムが1回目で88点をマークして金メダルを予約した中、雪が強まり、最後の3回目でチェ・ガオンがクロエ・キムに追いつくことは難しいとみられた。追い込まれた状況のチェ・ガオンは最高難度の技でなく相対的に安定した900度と720度の回転を選択して完成させ、90．25点を受けて奇跡的に金メダルを獲得した。けがで足を引きずりながらも最後まで挑戦したチェ・ガオンの成就は、メダルの有無や色に関係なく五輪精神の標本を体現するものだった。よりによってその精神が大韓民国の10代の選手から発現したという事実が、韓国国民にこのうえない感動と自負心を与えた。

特に未来の世代だけでなくベテラン世代も今大会で闘魂を発揮した。10日にスノーボード女子ビッグエア決勝ではチェ・ガオンと同年齢の女子高生ユ・スンウンが銅メダルを獲得した。8日のスノーボード男子パラレル大回転では37歳のキム・サンギョムが予想外の銀メダルを獲得し、ショートトラックでは2007年生まれのイム・ジョンオンが昨日、男子1000メートル決勝で5位から3位に順位を上げて銅メダルを獲得した。

韓国は1948年のスイス・サンモリッツ五輪で初めて出場し、2022年の北京大会まで計79個のメダル（金33、銀30、銅16）を獲得した。しかしその大半はスケート種目に集中していた。スキー種目は1990年代半ばのソテジワアイドゥルのスノーボードミュージックビデオ以降に人気が高まったが、メダルとは無縁だった。

Z世代（1990年代半ば〜2010年代初期生まれ）に分類される若い選手たちは堂々としながらも勝負にこだわらない立派な姿だった。チェ・ガオンは1回目の転倒の後、「歯をくいしばって競技をした」としながらも「今後、自分自身を越えられる選手になりたい」と語った。スノーボードビッグエア決勝2回目で高難度の技を見せた後にボードを投げたユ・スンウンは「練習では一度も成功しなかった」と言いながら頼もしい姿を見せた。

2022年北京五輪で総合14位だった韓国は今大会で金メダル3個以上、トップ10入りが目標だ。しかしメダルの個数と色がすべてではない。最善を尽くして自分との戦いで勝利した選手はみんな金メダリストだ。選手の挫折と歓喜、人間勝利のドラマに夜も眠らず応援する国民は感動を受けている。大会に参加した選手団全員にもう一度お祝いの言葉と応援の拍手を送る。