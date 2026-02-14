山形県米沢市の西吾妻山に登山に入ったまま行方不明となっていた高知県の62歳の男性について、14日午前、警察などの捜索隊が男性とみられる遺体を発見しました。警察は身元の特定を進めています。



行方不明となっているのは、高知県東洋町の薬剤師・川村俊彦さん（62）です。警察によりますと、川村さんは2月11日から米沢市の西吾妻山に入ると民間の山岳捜索サービス会社に登山届を出していました。

その後、川村さんが職場に出勤していないことを知った親族がこの会社に問い合わせ、13日午後、会社を通じて警察に通報がありました。川村さんの登山届にはロープウエーを使って西吾妻山に入るとの記載があり、天元台ロープウェイ湯元駅の駐車場で川村さんが使っていたレンタカーが見つかっていました。

警察と消防は、14日午前7時半頃から18人態勢で捜索を開始。

警察によりますと、午前10時すぎ、捜索隊が西吾妻山の福島県境付近で雪に埋まっている川村さんとみられる男性の遺体を発見したということです。遺体に目立った外傷はないということです。

警察が身元の確認を進めています。

