今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『ふしぎの国のアリス』の世界観が楽しめる、ディズニーデザイン「ティーカップ型の猫の爪とぎ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ティーカップ型の猫の爪とぎ」ふしぎの国のアリス

© Disney

価格：5,990円（税込）

完成サイズ(組み立て時）：幅約36（取手部分込み46）、奥行約40.5、高さ約33cm

耐荷重量：10kg

製品重量：約500g

主材：【本体】段ボール、【すべり止めシール】クロロプレンゴム

付属品：すべり止めシール

組み立て式

組立目安時間：約30分

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※取っ手部分は装飾です。取っ手部分を持っての持ち運びは破損の原因になりますのでおやめください。

『ふしぎの国のアリス』のティーカップをモチーフにした爪とぎ。

愛猫が「アリス」の世界に入ったかのような、メルヘンなデザインになっています！

ティーカップには、「アリス」や「マッドハッター」、「三月うさぎ」たちがお茶会を楽しんでいる、劇中のワンシーンがカラフルに描かれ、下部には「ヤングオイスター」の姿も☆

© Disney

そして内側にもユニークなイラストがデザインされています。

SNS映えもバッチリ◎

© Disney

ティーカップの底には大きめの爪とぎが。

愛猫が喜んで入ってくれること間違いなしです！

© Disney

さらに側面には肉球モチーフの穴がずらり。

小さな窓のようでオシャレ☆

© Disney

＜お届け時＞

© Disney

組み立て式なので、使用するまではコンパクトに保管しておくことができます。

組立目安時間は約30分です。

人気キャラクターたちのアートが可愛い。

『ふしぎの国のアリス』の世界観が楽しめる、ディズニーデザイン「ティーカップ型の猫の爪とぎ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

