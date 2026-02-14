写真映えもバッチリな『ふしぎの国のアリス』デザイン！ベルメゾン ディズニー「ティーカップ型の猫の爪とぎ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『ふしぎの国のアリス』の世界観が楽しめる、ディズニーデザイン「ティーカップ型の猫の爪とぎ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ティーカップ型の猫の爪とぎ」ふしぎの国のアリス
© Disney
価格：5,990円（税込）
完成サイズ(組み立て時）：幅約36（取手部分込み46）、奥行約40.5、高さ約33cm
耐荷重量：10kg
製品重量：約500g
主材：【本体】段ボール、【すべり止めシール】クロロプレンゴム
付属品：すべり止めシール
組み立て式
組立目安時間：約30分
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
※取っ手部分は装飾です。取っ手部分を持っての持ち運びは破損の原因になりますのでおやめください。
『ふしぎの国のアリス』のティーカップをモチーフにした爪とぎ。
愛猫が「アリス」の世界に入ったかのような、メルヘンなデザインになっています！
ティーカップには、「アリス」や「マッドハッター」、「三月うさぎ」たちがお茶会を楽しんでいる、劇中のワンシーンがカラフルに描かれ、下部には「ヤングオイスター」の姿も☆
© Disney
そして内側にもユニークなイラストがデザインされています。
SNS映えもバッチリ◎
© Disney
ティーカップの底には大きめの爪とぎが。
愛猫が喜んで入ってくれること間違いなしです！
© Disney
さらに側面には肉球モチーフの穴がずらり。
小さな窓のようでオシャレ☆
© Disney
＜お届け時＞
© Disney
組み立て式なので、使用するまではコンパクトに保管しておくことができます。
組立目安時間は約30分です。
人気キャラクターたちのアートが可愛い。
『ふしぎの国のアリス』の世界観が楽しめる、ディズニーデザイン「ティーカップ型の猫の爪とぎ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
