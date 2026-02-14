広島出身の「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（48）が14日、X（旧ツイッター）を更新。広島空港のアクセスの悪さを嘆くポストが話題となっている。

「広島空港をあんなところに作ったのが、ボディーブローの様に広島を、広島県民をじわじわ苦しめてると思います。あそこに空港あって、誰が幸せですか？」などとつづり、広島空港の立地に疑問を投げかけていた。このポストには200件に迫るコメントが寄せられていた。

広島空港は広島県三原市にあり、広島駅からは直通バスで約1時間ほどで到着する。

14日午前には「昨日、広島空港の利便性の悪さをポストしたところ、たくさんのリプを頂戴しました。僕が知らない事や歴史もご教示いただき、大変勉強になりました。失政だという意見も、あそこ以外の選択肢がなかったんだという意見もあり、これだけ賛否両論あるんだと驚いてます」とポスト。続けて別の投稿で「『政治家は歴史法廷の被告である』これは、中曽根康弘元総理の言葉ですが、広島空港の移設が失政か否かは、これから先も時間をかけて検証されると思います」とした上で「もちろん、あそこに空港がある事で助かってる方も多いでしょう。ただ、利権がちらつくので、一市民として気持ち悪さを感じてるだけです」と私見をつづった。