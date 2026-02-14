QuizKnock伊沢拓司、鶴崎修功、山本祥彰が、文化庁で2月13日に制定している「日本遺産の日」にあわせ、仲間から出題される日本遺産の難問に答えるスペシャル動画が同日、公開された。

文化庁は、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語る104の「ストーリー」を日本遺産に認定している。

今回の動画では、QuizKnockの人気双子コンビ、東問と東言が、日本遺産のひとつ「絶景の宝庫 和歌の浦」（和歌山県）を訪れる。玉津島神社や養翠園といった、絶景スポットをめぐりながら難問を出題し、スタジオの伊沢、鶴崎、山本が解答するスタイルとなっている。

現地からは、紀貫之「古今和歌集」で取り上げられている訪問先の玉津島神社にちなんだ質問が出ると鶴崎が「ムズ！」、伊沢も「おほほー」と難問にどよめく場面も。それでも3人からは見事正解者が出るなど、楽しみながら日本遺産を学べる内容となっている。

「2（にほん）13（いさん）」の語呂合わせによる13日の日本遺産の日にちなみ、14、15日には東京・有楽町駅前広場の東京交通会館1階イベントスペースでPRイベント「日本遺産マルシェ」を開催する。