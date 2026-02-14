『独占欲が強い犬』の共通点５選

「飼い主を他の人にとられたくない！」と独占欲が強い犬は、他の犬に比べてある特徴的な行動をとることがあります。ここでは、独占欲が強い犬に見られる共通点をみていきましょう。あなたの愛犬は当てはまっていますか。

1.甘えたいアピールが強い

独占欲が強い犬は、他の犬に比べて直接的な方法で「甘えたい」とアピールしたり、強引なアピール方法で飼い主の気を引こうとしたりします。

例えば、顔や体をぐいぐいと強く押しつけるように擦り付けてきたり、無理やり飼い主の膝の上に頭を乗せて転がってみたりと、分かりやすくアピールしてくるのが特徴です。

2.飼い主以外の人や犬を威嚇する

独占欲が強い犬は、縄張り意識や仲間意識も強い傾向にあります。そのため、警戒心が強く、飼い主や家族以外の人や犬に吠えたり唸ったりして威嚇することも多いでしょう。

「この人は私の飼い主さんよ！近づかないで！」「この家は私たちのテリトリーだから入らないで！」と、他の犬よりもやや攻撃的な態度を見せます。しかし、親しくなると、その人も自分の仲間という認識になることも。

3.他の犬やモノの間に割って入る

飼い主がスマホを触っていると、スマホと飼い主の間に割り込んでくることはありませんか。このように飼い主が自分以外の存在やモノに夢中になっていると、間に割って入るような行動をとるのも独占欲が強い犬の特徴です。

4.留守番への苦手意識が強い

独占欲が強い犬は、同時に寂しがり屋な一面を持っていることも多くみられます。そのため、留守番に対して苦手意識が強い傾向も。

飼い主が外出の準備をし始めると、ソワソワと落ち着きなく後をついて回ったり、飼い主が出かけようとすると、悲しげに鳴き出す犬も少なくはありません。

5.欲求が高まると問題行動を起こす

独占欲が強い犬は、飼い主を独り占めしたいという欲求やかまってほしい、甘えたいという欲求が高まりやすい気質を持ちます。この欲求が高まり、飼い主に満たしてもらえないと、問題行動を起こすこともあるでしょう。

特に、家に他のペットや小さい子供がいる場合、飼い主を取られたと思い、欲求が高まりやすくなることがあります。すると、不安や寂しさから問題行動が増える犬も多いです。

ヤキモチを焼いてきたときの正しい対応

愛犬がヤキモチを焼いてきたとき、どのように対応すべきか悩む飼い主さんも少なくないでしょう。

ヤキモチを焼くような行動をとったときは、過剰に反応せず、まずは落ち着くまで様子を見守りましょう。ヤキモチによる問題行動を起こしても対応してもらえない、と理解させてください。

その後、愛犬が気持ちを落ち着かせることができたら、優しく声をかけてスキンシップや遊びなどで愛情を伝えてあげます。ここでしっかり愛情を伝えることで、飼い主からの愛情不足を解消したり、「自分は愛されている」と安心させてあげてください。

まとめ

いかがでしたか。独占欲が強い犬は、その気質ゆえに問題行動を起こしてしまうことも珍しくありません。飼い主は、ヤキモチを焼いた愛犬に正しい対応で対処し、「問題行動は意味がないこと」「愛犬を1番に愛していること」を伝えてあげてください。