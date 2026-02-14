3連覇へ始動したドジャースが抱える“不安要素”をMLB公式が指摘　「戦力は充実」も気がかりな主軸2人の状況

大谷にはシーズンを通しての二刀流が期待されている(C)Getty Images

3連覇を目指すドジャースが現地時間2月13日、キャンプ初日を迎えた。アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組が始動し、17日からは野手組も加わる。

今オフも、エドウィン・ディアスやカイル・タッカーなど大物選手を獲得し、キャンプイン直前には、去就が注目されていたキケ・ヘルナンデスとの再契約も伝えられた。新シーズンへ向け、盤石の陣容を揃えたドジャースだが、メジャー公式サイト『MLB.com』では、現在のチームが“課題”も抱えていると訴えている。

同メディアは、スプリングトレーニングに臨むドジャースの注目ポイントを紹介するトピックを配信。オフの補強により、「戦力は充実」と評しており、昨季のウィークポイントだったブルペン陣も「今季は様変わり」「より強力に」と見込んでいる。

その中でも、現時点での不安要素として、チーム合流が遅れるであろう2人の選手に言及。オフに右足首の手術を受けたトミー・エドマン、昨季の疲労の影響からスロー調整を進めているブレーク・スネルについて、「開幕に間に合わない可能性がある」と論じている。また、先発陣の層が厚いため、スネルの調整が長引いても当面は影響が無いとしながらも、「エドマンに関しては穴埋めが複雑」と指摘する。守備では内外野を担当してきたエドマンが不在となる場合、「外野手のバックアップが手薄になる可能性がある」と説いている。