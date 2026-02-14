「継承顔」だと思う30代男性俳優ランキング！ 2位「福士蒼汰」、では1位は？
どこか王子様のような雰囲気をまとった「継承顔」の俳優たち。柔らかい笑顔と育ちのよさを感じさせる佇まいが多くのファンに支持されています。
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「継承顔だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、福士蒼汰さんです。王子様のような甘いマスクと抜群のスタイルを生かし、『好きっていいなよ。』（2014年）や『ストロボ・エッジ』（2015年）など、少女漫画原作の実写化作品に多数出演。
主演を務める1月13日スタートのドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）は、広報と現場の対立と葛藤を描く社会派警察エンターテインメント作品。第1話のTVer再生回数が200万回を超え、注目を集めています。
回答者からは「目の輝きが王子様っぽいと思ったから」（30代女性／東京都）、「すっきりしたイメージ」（50代女性／東京都）、「特撮もやられていて、顔立ちからも優しいを感じる」（40代男性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、岡田将生さんです。2006年にデビューし、2009年公開の映画『ホノカアボーイ』で初主演を務めると、「第33回日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞しました。
その後、映画『告白』（2010年）や『ドライブ・マイ・カー』（2021年）、NHK朝ドラ『なつぞら』（2019年）、『虎に翼』（2024年）など話題作に立て続けに出演し、実力派俳優として活躍。4月放送の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）でも、主演を務めることが決定しています。
回答コメントでは「かっこよくて王子様感がある」（40代女性／神奈川県）、「柔らかい雰囲気があり、優しそうだから」（20代女性／岡山県）、「品が良さそうだから」（20代女性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「継承顔だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：福士蒼汰／37票
2位にランクインしたのは、福士蒼汰さんです。王子様のような甘いマスクと抜群のスタイルを生かし、『好きっていいなよ。』（2014年）や『ストロボ・エッジ』（2015年）など、少女漫画原作の実写化作品に多数出演。
回答者からは「目の輝きが王子様っぽいと思ったから」（30代女性／東京都）、「すっきりしたイメージ」（50代女性／東京都）、「特撮もやられていて、顔立ちからも優しいを感じる」（40代男性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
1位：岡田将生／64票
1位にランクインしたのは、岡田将生さんです。2006年にデビューし、2009年公開の映画『ホノカアボーイ』で初主演を務めると、「第33回日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞しました。
その後、映画『告白』（2010年）や『ドライブ・マイ・カー』（2021年）、NHK朝ドラ『なつぞら』（2019年）、『虎に翼』（2024年）など話題作に立て続けに出演し、実力派俳優として活躍。4月放送の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）でも、主演を務めることが決定しています。
回答コメントでは「かっこよくて王子様感がある」（40代女性／神奈川県）、「柔らかい雰囲気があり、優しそうだから」（20代女性／岡山県）、「品が良さそうだから」（20代女性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)