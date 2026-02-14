「凄げぇ〜」近藤春菜、渡辺直美ドーム公演での芸人大集合ショットを披露！ 「同じ時代を生きれて幸せ」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは2月13日、自身のInstagramを更新。渡辺直美さんの東京ドーム公演での芸人大集合写真を公開しました。
【写真】近藤春菜、渡辺直美&芸人大集合ショット！
「同じ時代を生きれて幸せです」近藤さんは「直美ちゃん、芸歴20年おめでとう！！！ 20年間、ずっと面白いことしてる！！！ 人生丸ごと面白い人 面白くしてきた人」とつづり、11枚の写真と1本の動画を投稿。11日に開催された、ピン芸人史上初となる渡辺直美さんの東京ドーム公演でのオフショットで、豪華メンバーがそろった集合写真などを披露し「直美ちゃんからの愛、お客様の愛、出演者の愛、スタッフの愛、愛で東京ドームがぱんっぱんで 多幸感に包まれてた」と続けました。
コメントでは「なおみと素敵な仲間たち」「芸人仲間の絆をめっちゃ感じます」「皆さんがそれぞれリスペクトしてて素敵な関係」「凄げぇ〜エンターティナー集団」「この集まり面白そ〜〜〜」「すごいメンツ」「同じ時代を生きれて幸せです」「楽しそう楽しそう楽しそう！！！」との声が寄せられています。
渡辺直美さんとニューヨーク、フロリダを満喫！2025年11月には、渡辺直美さんと米国のニューヨークとフロリダを満喫する様子を公開している近藤さん。「最高に楽しかった！！ 毎日爆笑！！ 寝る直前までしゃべりまくり！ もう8割寝ててもしゃべってた！」とつづり、仲の良さと楽しい様子が伝わってくる数多くの写真を数日に分けて投稿しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
