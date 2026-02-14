異形の館を巡るミステリーが再び。

松本清張に代表される社会派ミステリーの全盛期、トリックと謎解きを重視した「本格ミステリー」を復権させた推理小説家・綾辻行人の「館」シリーズ。初めて実写化された第１作「十角館の殺人」から２年を経て、屈指の人気を誇る５作目「時計館の殺人」が実写化され、今回も動画配信サービス「Ｈｕｌｕ」で２月２７日から配信される。再びバディを組んだ“ワトソン”役の江南を演じる奥智哉、探偵役・鹿谷に挑む青木崇高に見所を聞いた。（文化部 宮嶋範）

「『十角館』超えに自信あり」

物語は、「十角館」での悲劇から３年後。大学生だった江南は編集者となり、推理作家としてデビューした鹿谷と再会する。江南は、自身が担当するオカルト雑誌の企画で、時計館と呼ばれる不可思議な館に行くことを告げる。巨大な時計塔があるその館は、十角館を設計した天才建築家・中村青司が手がけたものだった――。

奥は、第２弾制作の知らせを聞く前から原作を読んでいたという。前作では孤島で起こる殺人の謎を外から追う“部外者”だった江南だが、今回は時計館に足を踏み入れ、陰惨な連続殺人に巻き込まれる当事者となる。「今回は館の中に僕も入れるのが楽しみで。あの館をどこまで再現できるんだろうか、とワクワクしました」と振り返る。

つかみどころがない鹿谷を好演した青木は、「映像化不可能と言われた『十角館』のドラマへの反応が良かったから続編につながった。『よっしゃ！』って思いましたね」。スケールアップした謎に挑むだけあって、終盤には事件の真相を解き明かす長ぜりふも用意されている。「原作を読んだ時は『この分量をしゃべるのか』とビックリして、思わず本をいったん閉じてしまいましたね」と笑う。

「江南の疲れを知るため、椅子で１時間寝ただけで現場に」

江南は、少女の亡霊を呼び出す「交霊会」をしようと、出版社の副編集長と霊能者、超常現象研究会の大学生らと館に足を踏み入れる。だが霊能者が姿を消したのを手始めに、仮面をかぶった残忍な殺人者によって１人また１人と命を落としていく。

死と隣り合わせの極限の心理状態に陥る江南だが、ドラマの撮影は時系列通りには行われない。後半のエピソードを撮影してから、その前の場面に戻って撮ることもある。その時々のキャラクターの感情を作っていくのは大変だといい、奥は、「江南の疲れを理解するために、椅子で１時間寝ただけで現場に向かってみるというむちゃをして、監督にしかられました」と笑った。

社会人となった江南を演じるに当たり、「どうすれば大人になるのかってすごく曖昧ですけど、江南の精神的成長をいかに表現するかが重要でしたね」と振り返る。副編集長らと、年齢の近い大学生との間で板挟みになって苦心する役柄を演じきり、「何とかして館から脱出するという意志の強さを見せることができたら、前作からの成長を視聴者にも分かってもらえるのでは」と語った。

一方、江南と別行動を取る鹿谷は、館外で、亡くなった時計館の主人が残した不可解な詩の秘密を探る。暇をもてあましていた前作の頃と違って作家という職業を得ているが、気ままに謎を追う風来坊ぶりは変わらない。青木は「この人の原動力はただの好奇心。『あなたが犯人です』っていう真実がほしいだけで処罰には興味がない」とみる。その特異なキャラクターを保つのは大変だそうで、「気をゆるめると、謎解きの場面では真剣な顔になってしまう」と語る。現場では、監督に細かくチェックしてもらい、事件をどこか楽しんでいる鹿谷らしさの維持に努めた。

「へんてこな建物を空間として成立させようとする覚悟を見せてもらった」

大きな謎に挑むキャラクターを試行錯誤して演じた奥と青木は、劇中に登場する時計館のリアリティーを声をそろえて称賛した。大量の時計が館内に置かれた時計館は現実離れしているが、これが安っぽく見えると、幻想的なミステリーが成立しない。

原作に描かれた館の再現への制作陣の徹底的なこだわりに対して、奥は「丁寧に作り込んでくれたので、キャストのみんなと『僕たちも頑張んないとな』と話した。世界観にすんなり入り込め、芝居もしやすかった」と目を輝かせる。青木も「時計館の大きさを感じさせる音響の精密さにも驚かされました。へんてこな建物を空間として成立させようとする覚悟を見せてもらいました」と感嘆する。

前作で１９歳でドラマ初主演を果たした奥。「『十角館』と監督、青木さんに出会えたことで、芝居に深く向き合えた。かけがえのない作品です」と力を込める。今作でも、美術や照明、ＶＦＸ（視覚効果）チームに至るまで、スタッフ一人ひとりの作品にかける熱意に触れ、「もっといい芝居で返さなきゃ」と刺激を受けた。

青木は、「人気シリーズなだけに、キャラクターが作り込まれている。こんな不思議な役にはなかなか出会えない」。たばこを吸うしぐさなど、細部まで演技に盛り込み、「自分の体を使って、キャラクターの裏側を肉付けしていくのが面白い」とやりがいを感じている。

いよいよ謎がベールを脱ぐ。奥は「これから事件が始まるんだ、という重厚感ある映像に仕上がっている」と強調。青木は「挑発するのは良くないけど」と笑いつつ、「解けるものなら解いてみろって言いたくなりますよね」と自信をのぞかせた。

２月２７日から前編の１〜６話が配信スタート。後編の７、８話は３月２０日に配信される。

綾辻「細部まで極力大事にしようとする原作愛が伝わってきた」

今作の映像化について、原作者・綾辻行人は「細部まで極力大事にしようとする原作愛が伝わってきて、『十角館』に続いて幸せな作品になった」と喜ぶ。３５年前に執筆したこの作品には並々ならぬ思い入れがあるという。

鹿谷と江南のバディについて、綾辻は「すごくしっくりきている」と深くうなずく。前作では多くの仲間を失い、無力感にさいなまれた江南だが、「奥さんが演じることで、原作と比べてよりかわいらしいキャラクターになっていますよね」と笑う。謎を解きたいという素直な欲求に従って、凄惨（せいさん）な事件にもどこか無邪気に挑む鹿谷を演じた青木については「ひょうひょうとして、正義漢というわけでもない。大人なのに子供っぽいというぎりぎりのラインをキープしてくれた」と称賛する。「青木さんの鹿谷は親しみが持てるし、キャラクターへのイメージが膨らんだ」と明かす。

推理小説は、シャーロック・ホームズや、金田一耕助のように、探偵名がシリーズ名になることが多いが、館シリーズは鹿谷の名前を冠していない。綾辻が「その次の作品で鹿谷が最初の被害者になってもいい、というぐらい名探偵には執着心がない」ことも大きい。

原作のエピソードはほぼカットせず、惨劇に至る流れもじっくり描く

推理小説の映像化では、複雑な事件をどこまで簡略化せずに描けるかも注目される。文庫の上下巻で８００ページ近くある「時計館」はシリーズの中でもボリュームのある作品で、江南たちが時計館にたどり着き、第１の殺人が起こるまでの序盤に長めの紙幅を割く構成が特徴的だ。展開上は派手とは言えないが、後に意味が出てくる箇所が省かれてしまうと、最後に明かされる真相への驚きが減ってしまう恐れがあった。

だが、今作は、全５話だった前作より多い全８話となり、原作のエピソードはほぼカットされず、惨劇に至る流れもじっくり描かれた。「わかりやすくするために要素を間引くことは一切なく、伏線は全部拾ってくれたんじゃないか。スタッフのこだわりでしょうね」

複雑さをとどめるだけでなく、事件の進行を視聴者にわかりやすく伝える工夫も凝らされている。劇中では随所でテンポ良く、画面の端に館の平面図が映し出され、キャラクターが今どの部屋にいるのかを明示した。巻頭の図をいつでも見返せる小説の利点を再現した形だ。

制作陣が実現した館のリアリティーも高く評価する。大量の時計が同じ時を刻む館内を再現するため、１００個以上の時計を集めて撮影された。「生成ＡＩ（人工知能）でこのような映像を作ってしまえる時代がいずれ来るんでしょうが、ちゃんと実物を集めて、時刻を合わせて、撮影している。貴重な映像作品になったんじゃないか」

「新本格ミステリーがより確かなものに」

「十角館の殺人」で１９８７年にデビューし、推理小説の新たな潮流「新本格ムーブメント」の先駆けとなった綾辻。３５年の時を経て、映像化した「時計館」は、綾辻にとって、どのような作品だったのだろうか。

「時計館」を発表した９１年は、初期の代表作「霧越邸殺人事件」を発表した直後で、まだ３０代になったばかりだった。「２０代の総決算として『霧越邸』を書いて達成感もあった。それに匹敵するものとして、次に書いた『時計館』には自分の持っていたものを全て詰め込んだ」と語る。

失われた幼き日の記憶、殺人者がひたひたと迫る恐怖感――。館シリーズと平行して執筆していた「囁（ささや）き」シリーズや「殺人鬼」シリーズなどの要素が「時計館」には盛り込まれている。館の内側と外側で物語が平行して進んでいく展開は、島の内外でストーリーが展開される「十角館」を再び意識した。

大がかりなトリックと、館を巡る哀しいドラマが融合した「時計館」は日本推理作家協会賞に輝いた。デビュー当時、旧来のミステリーファンからの批判や揶揄（やゆ）にさらされたという「新本格」の若手が成し遂げた快挙だった。それだけに、作家仲間たちも喜んでくれたといい、「既に読者が確実にいた新本格が、より確かなものになった受賞ではあったんでしょうね」。自身のキャリアにとっても、日本のミステリー史にとっても、「時計館」は、特別な位置を占める作品となった。

「むちゃくちゃやってる、それが愉快」

その後もミステリーやホラーを書き続け、キャリアを重ねていった。今回の映像化は、期せずして自作と向き合う機会にもなった。「めちゃくちゃな作品ですよね。バリバリの本格ミステリーではあるんだけど、途中はサスペンスホラーみたいだし、最後には、ねえ」と笑う。

３０代だった若手作家も、今では６０代。「本格ミステリーを書く作家は、年を取ってからはね、分別との闘いなんですよ」と明かす。こんな短期間に大量の殺人が可能なのか。リアリティーはあるのか。ついついそんなことを考えてしまうという。「分別くさい私が見ると、『むちゃくちゃやってるな、おまえ』と思いつつ、それが愉快でもある。こう書けば面白い、というのは変わらないので」。

ミステリーの大家が心血を注いだ壮大な謎が今、新たな形で姿を現す。