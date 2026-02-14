ウッチャンナンチャン南原清隆（61）が、13日放送のTBS系「A Studio＋」（金曜午後11時）に出演。MCを務める日本テレビ系「ヒルナンデス！」について語った。

同番組は11年にスタート。現在まで15年続く長寿番組だが、オファーを受けた当時について「困ったなと思いました」と告白。「芸能界に入った一つの理由としては、何時に起きて何時にやって、きっちりやるのが、それができないから芸能界に入ったんです。困ったな〜と思って」と苦笑交じりに明かした。

また「毎日規則正しい生活はいいですよ」と帯番組はすっかり日常になったが、慣れるまでは「1年ぐらいはかかりました。最初2、3カ月ぐらいは体が『あれ？ どうしたの？』って言って。『休まないの？』って言うわけです。秋ぐらいになった時に、ちょっとこう（下降気味）なる」と気分が落ちていったという。

南原は「縛られてる気がしたんです、自分の中で」と話し、「そしたらうちの奥さんが『1人で旅行に行ったら？』って」と妻に提案を受けたと回想。「車で自分で行って、1人でご飯食べて、1人でマッサージ受けて。朝早く露天風呂に入って、紅葉を見ながら、よし！ と思って。そこから帰ったら気分が変わりました」と振り返った。

「いつでも行こうと思ったら行けると。そんなに縛られてないよって」と妻のメッセージに感謝していた。