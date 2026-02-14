「見習い社長の営業日誌３」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

2026年に入り、シーズン2のキャスティングも発表され期待が高まっている世界的大ヒットドラマ「ムービング」。特殊能力を隠したまま現代を生きる子どもたちと、辛い過去を抱えて生きてきた親たちそれぞれの戦いが描かれた前シーズン(2023年)で、主役の高校生たちに負けず劣らず熱い支持を集めた"夫婦"といえば、ぽっちゃり高校生・ボンソクの両親(ドゥシク＆ミヒョン)に扮したチョ・インソンとハン・ヒョジュだ。

共に2000年代から第一線で活躍し、韓流ブームを支えてきた実力派同士の2人。そんな彼らが、「ムービング」旋風吹きあれる中で再共演したバラエティが「見習い社長の営業日誌３」(2023年)だ。

2月23日(月)より女性チャンネル♪LaLa TVにてTV初放送される「見習い社長の営業日誌３」は、共同で事務所を立ち上げるほどの間柄である20年来の親友同士チョ・インソンとチャ・テヒョンがタッグを組み、10日間限定の"見習い社長"となって、地方のスーパー経営に挑戦するというリアルバラエティの第3弾。インソンにとっては初挑戦となるバラエティシリーズであり、「ムービング」でも共演しているテヒョンとの信頼関係があってこその人気コンテンツだ。

簡素な田舎のスーパー(シーズン1)からスタートし、移転して規模が拡大した大型マート(シーズン2)を経て、シーズン3では遂に韓国を飛び出しアメリカへ。カリフォルニアの海沿いにある韓国系スーパーの経営に挑む。

韓国人向けとはいえ、英語での接客は必須。さらに、1日300本売れるという人気商品・手作りキンパ(韓国海苔巻き)を作ったり、イートインでカニラーメンを出したり...と、多岐にわたる業務を必死にこなす2人のてんこまいぶりが見どころだ。

そして、アルバイトとして訪れる豪華なゲスト陣も毎回見どころの1つで、シーズン1で記念すべきアルバイト第1号となったパク・ボヨンが、3年ぶりとなる今シーズンにも終盤で助っ人として登場。手際よくキンパを作り、力強い戦力となるが、慣れない通貨や英語での接客に四苦八苦...。スターとは思えない親近感あふれる素顔を覗かせている。

一方のヒョジュも、シーズン2から参加。「ムービング」の撮影現場でヒョジュがインソンに「私も出たい」とリクエストしたことが、出演につながったという。シーズン2では2エピソードのみの登場だったが、シーズン3ではインソンのためはるばるアメリカに飛び、撮影初日からがっつり合流している。

「ムービング」で夫婦役を演じたとあって、2人の呼吸は抜群。到着初日にみんなで賄いを食べた後、2人で食器の後片づけをしながらまるで夫婦のようなケミストリーを見せる場面も...。

「さっき料理をしながら思ったんだ。君も僕みたいに料理してたのかな...僕らの家で」と、「ムービング」の設定を匂わせてまるで夫のように語り掛けたインソンに、「豚カツをね。女手一つで息子を育てながら」と微笑んでみせるヒョジュ。さらに「大変だったな。ダメ亭主のせいで...」とインソンが答えるなど、「ムービング」ファンにとっては堪らない"ドゥシク＆ミヒョン"の甘いムードを作り出す。

他にも2人は、営業終了後に韓国料理屋にデートに行く一幕も。英語ネイティブたちと自然に会話しながら接客するヒョジュの語学力に感心しきりのインソンが、「君がいなかったらどうなっていたか。大変なことになるところだった」と感謝を伝えるシーンにじんわり胸が温まる。

店舗運営の全体指揮からまかないづくり、洗い物まで全てを担うインソンに、慣れないオールドスタイルのレジシステムに四苦八苦するテヒョン、そして堪能な語学力と笑顔で華麗な接客を繰り広げるヒョジュ...と、チームの活躍がたっぷり楽しめる「見習い社長の営業日誌３」。「ムービング」続編が話題になっている今、その"番外編"エピソードとしても楽しめそうだ。

文＝酒寄美智子

放送情報

見習い社長の営業日誌３

放送日時：2026年2月23日(月)10:00〜

※毎週(月)〜(金)10:00〜

チャンネル：女性チャンネル♪LaLa TV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ