ドジャースのベシアがヒゲを蓄えた姿でキャンプ地に登場した

ドジャースは13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組がキャンプインした。昨季ブルペンを支えたアレックス・ベシア投手が、以前とは様変わりした姿で現れ、ファンから大きな反響を呼んでいる。

捕手を座らせて力強い投球を披露したベシア。逞しいボディ以上に目立ったのが、口元から顎にかけてたくわえられた髭の長さだ。昨季に比べて量と長さが著しく増しており、その風貌は貫禄を感じさせるものへと変化を遂げていた。

ベシアは昨季チーム2位の68試合に登板し、4勝2敗5セーブ、防御率3.02をマーク。ドジャースの救援陣に欠かせない存在となったが、ワールドシリーズ開幕直前の10月23日（同24日）に「深刻な家族の問題」を理由にロースター外となっていた。

その後、愛娘スターリングちゃんの急逝が公表され、球界は悲しみに包まれた。最愛の家族の死という壮絶な経験をした左腕だが、12月下旬には自身のSNSでトレーニング動画を公開。悲しみを乗り越え、復活に向けて力強い一歩を踏み出している。

SNS上では「二度見した。モジャモジャになってて草」「髭と髪伸ばしたら印象ちょっと変わったね」「髭伸びて更に雄々しくなってる」「逞しくなってるね」「ところでヒゲそらない感じ？」「涙出た」「あの雄叫びを早く見たい」とコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）