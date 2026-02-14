第1子妊娠のカリスマトレーナーAYA、グルテンフリーの“超簡単”バレンタイン菓子公開「真似したい」「ヘルシーで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】カリスマトレーナーのAYAが2月13日、自身のInstagramを更新。グルテンフリーの材料を使ったバレンタイン菓子を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】妊娠発表の42歳美女トレーナー「ヘルシー」バレンタインレシピ公開
AYAは「今年は、グルテンフリーのグラノーラで『クランチバー』を作りました グラノーラに乾燥ココナッツ入れて、マシュマロで繋ぎ、チョコペンでトッピング」とコメントし、オーブンの天板いっぱいに作られたバレンタインのための菓子を披露。「グルテンフリーグラノーラ」「大麦グラノーラ」「チョコペン」「マシュマロ」「有機ココナッツ」とそれぞれの名前を記した材料の写真や作る工程を撮影した動画も公開し、「超、超、超〜簡単なので是非作ってみてね〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「真似したい」「ヘルシーで美味しそう」「手際が良くて素晴らしい」「見た目も可愛らしい」などと反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆AYA、簡単手作りバレンタイン菓子披露
◆AYAの投稿に反響
