岩崎宏美、広々自宅公開「インテリアのセンス抜群」「開放的な空間」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/14】歌手の岩崎宏美が、2月13日までに自身のInstagramを更新。雛人形を飾った広々自宅を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】67歳歌手「インテリアのセンス抜群」広々自宅
岩崎は「昨夜、お雛様飾りました。一年に一度のお披露目です」と報告し、雛人形が飾られた自宅を披露。「我が家は私と2匹の犬の生活。私も戌年 本当に我が家は（犬の絵文字）だらけ！！お雛様もお内裏様も嬉しそうです」と添え、マッサージチェアやソファーをはじめ、虎の形のラグが敷かれた広々とした1室を公開している。
この投稿に、ファンからは「開放的な空間」「素敵な部屋」「ゆったりくつろげそう」「インテリアのセンス抜群」「ラグが豪華」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岩崎宏美、自宅公開
◆岩崎宏美の投稿に反響
