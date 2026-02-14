【竜髭菜】はなんて読む？とてもおいしい野菜を表わす難読漢字！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「竜髭菜」はなんて読む？
「竜髭菜」という漢字を見たことはありますか？
おそらく、初めて見た！という方が多いのではないでしょうか？
ヒントは緑色や白色がある細長い野菜です。
炒めたり、スープに入れても美味しい野菜ですよ。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「アスパラガス」でした！
アスパラガス、好きな方も多いのではないでしょうか？アスパラガスを漢字で「竜髭菜」と書く理由には諸説ありますが、芽が成長していく様子が竜の髭のように見えたからというのが有力だそうです。
確かにアスパラガスは野菜のなかでもおもしろい形をしていますよね。5月、6月が旬だと言われているアスパラガス。
産地は長野や北海道が有名な野菜です。
みなさんは分かりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部