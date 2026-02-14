【竜髭菜】はなんて読む？とてもおいしい野菜を表わす難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「竜髭菜」はなんて読む？

「竜髭菜」という漢字を見たことはありますか？

おそらく、初めて見た！という方が多いのではないでしょうか？

ヒントは緑色や白色がある細長い野菜です。

炒めたり、スープに入れても美味しい野菜ですよ。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。