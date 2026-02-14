第２期放送中の人気アニメ『葬送のフリーレン』が快挙！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気アニメ『葬送のフリーレン』第２期について、「ABEMA」における2026年１月の月間視聴者数がシリーズ史上過去最高を記録したことを報告した。
『葬送のフリーレン』は、「週刊少年サンデー」（小学館刊）にて連載中、原作・山田鐘人、作画・アベツカサによるシリーズ世界累計部数3500万部を突破する同名漫画を原作としたアニメ作品。勇者たちによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリーレンが、かつて共に魔王を倒した勇者・ヒンメルの死をきっかけに“人を知るための旅”に出かける物語が描かれている。2023年９月から2024年３月までTVアニメが放送され、旅の中で出会う人々や新たな仲間との胸に刺さるドラマやセリフ、思わず笑ってしまうユニークなシーンや魔法による戦いの描写などが人気を博し、SNSで多くの関連ワードがトレンド入りするなどたちまち話題沸騰。そして2026年１月よりTVアニメ続編となる第２期が毎週金曜に放送開始。ファン待望の続編に多くの注目が寄せられている。
「ABEMA」では『葬送のフリーレン』第２期について、１月16日（金）から最新話を毎週無料で放送中。このたび、第２期の放送初月となる2026年１月におけるABEMA内でのシリーズ月間視聴者数が第１期放送時を越えて過去最高となる数値を記録。
１月16日（金）の第29話（第２期第１話）放送当日には、X上にてトレンド欄上部を独占ジャックするとともに、作品名をつぶやくとオリジナルのキャラクター絵文字が出現する仕掛けも実施。以降、放送のたびに３週連続で作品関連ワードがXトレンド入りを果たすなど、大きな注目を集めている。
なお『葬送のフリーレン』第２期最新話は、毎週金曜日夜24時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。第２期の放送期間中はずっと第１期から第２期最新話まで全話を無料で楽しめる。
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
『葬送のフリーレン』は、「週刊少年サンデー」（小学館刊）にて連載中、原作・山田鐘人、作画・アベツカサによるシリーズ世界累計部数3500万部を突破する同名漫画を原作としたアニメ作品。勇者たちによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリーレンが、かつて共に魔王を倒した勇者・ヒンメルの死をきっかけに“人を知るための旅”に出かける物語が描かれている。2023年９月から2024年３月までTVアニメが放送され、旅の中で出会う人々や新たな仲間との胸に刺さるドラマやセリフ、思わず笑ってしまうユニークなシーンや魔法による戦いの描写などが人気を博し、SNSで多くの関連ワードがトレンド入りするなどたちまち話題沸騰。そして2026年１月よりTVアニメ続編となる第２期が毎週金曜に放送開始。ファン待望の続編に多くの注目が寄せられている。
１月16日（金）の第29話（第２期第１話）放送当日には、X上にてトレンド欄上部を独占ジャックするとともに、作品名をつぶやくとオリジナルのキャラクター絵文字が出現する仕掛けも実施。以降、放送のたびに３週連続で作品関連ワードがXトレンド入りを果たすなど、大きな注目を集めている。
なお『葬送のフリーレン』第２期最新話は、毎週金曜日夜24時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。第２期の放送期間中はずっと第１期から第２期最新話まで全話を無料で楽しめる。
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会