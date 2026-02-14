中道の新たな代表・小川淳也を待ち受ける…大きすぎる「意外な難題」

大きな難題

全国各地で高市旋風が巻き起こった衆院選で、選挙前の172議席から49議席にまで激減してしまった中道改革連合。

大敗の責任を取って辞任した野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表にかわって党を再生する新代表を選ぶ代表選が2月13日に行われ、立憲民主党で幹事長を務めた小川淳也衆院議員が選出された。

小川氏は選出後のあいさつで「国民生活の安定と将来への見通しを野党第一党がしっかりと提起し、今の安心、将来への希望を提供することが最大の目標だ。その過程において党に対する信任と期待は高まっていくと確信している」と意気込んだが、今後の党運営を巡っては大きな難題が待ち受けている。

その１つが参院議員への対応だ。

中道は弾丸日程で行われた衆院選に対応するため、衆院議員のみが立憲、公明から離党して中道に参加し、選挙を戦うという形式をとった。

そのため、参院議員はまだ立憲、公明の両党に残っている状態となっているが、中道がこれから野党第一党として大きくなるためには、参院議員も含めて結集させて、2028年に控えている参院選に向けた準備をしていくことが必要不可欠だろう。

しかし、党内からは懸念の声も挙がる。

中道関係者は語る。

「衆院選でこれだけ大敗した中道に参加して選挙戦でまともに戦えるのか、不安視している参院議員は少なくない。それだけでなく、2028年に改選される一部の参院議員は立憲と公明が重なっている選挙区もあるため、候補者を一本化していくかどうかも大きな焦点になるだろう」

どういうことか。

参院議員の任期は6年間であるため、2028年の参院選で改選されるのは2022年に当選した議員になるが、当時の参院選では東京（定数6）、埼玉（定数4）、愛知（定数4）、福岡（定数3）で立憲と公明が互いに選挙戦を繰り広げ、それぞれ当選者を出している。

そのため、もし立憲や公明から中道に参院議員が合流した場合は、それらの選挙区では中道から2人とも当選させなければ現有議席を維持することができない。

（なお、2022年参院選の東京選挙区で立憲から当選した蓮舫氏は都知事選に出馬するため途中で辞職したが、その欠員には2025年参院選で立憲の塩村あやか氏が入っている）

議員にとっては死活問題

「党勢をなんとか回復させたとしても、埼玉や愛知、福岡で中道から2人当選させるのは困難だ。それどころか、2人も擁立してしまうと共倒れしてしまい、議席が得られない可能性もある。そうすると、中道候補を一本化させる必要があり、合流した議員の片方は立候補すらできないかもしれない」（同上）

現職の議員にとっては、次の選挙できちんと公認が得られて、選挙戦に臨むことができるか否かは死活問題だ。

このように、参院議員の合流については大きな課題があることから、小川氏は新代表となった後の記者会見でも「議論の幅と柔軟な時間軸をもって慎重に丁寧に議論したい」と述べるにとどめた。

中道関係者も「まずは代表が参院議員とコミュニケーションをとって、いろんな意見を聞くところから始めるしかない」とつぶやく。

新党の門出としては、あまりにも壮絶な荒波と言えるだろう。

小川氏はそれらを乗り越えて「政権交代可能な野党第一党」を作ることができるのか。

早くも2月18日から国会が始まる中で問われていくことになる。

