MLB・ドジャースは日本時間14日にキャンプイン。大谷翔平選手も笑顔で練習をこなすと、取材ではWBCへの思いを語りました。

先日から行っていた自主トレではTシャツに短パンとラフな装いだった大谷選手でしたが、キャンプイン当日はユニホームに身を包んで登場。いつものようにウオーミングアップを行うと、佐々木朗希投手に続いてマウンドにあがり、投球練習を行いました。ウィル・スミス選手に向かって変化球を混ぜながら27球を投げ込むと、スミス選手とハイタッチ。順調な様子をのぞかせました。

練習後には取材に応えた大谷選手。WBCについては「前回もいい試合が多かったですし、野球界にとっては大事な大会だと思うので、全力で楽しみにしています」と意気込みます。

WBCは打者専念となる中、キャンプではライブBPも控えているという大谷選手。WBCで投げないと決断した経緯については「色々話しながらという感じです。チームの意向もありますし、僕の感覚と、そこを折り合わせながら」とコメント。二刀流で出場しないもどかしさについては「どうなんですかね、去年も後半からしか投げてないので。1年間まわった後にこのようなタイミングが来れば、全体的なとらえ方が違ったんでしょうけど。やっぱり今の段階だと正直難しいのかなと、納得しています」とうなずきました。

そんな中でも「DHはもちろん問題なく出れると思うので、その為の準備だけやりたいと思います」と頼もしい返答。「ワールドシリーズで勝つのも、WBCで勝つのも、MVPになるのも、1回やればいいというものではない。それを継続して初めて一流の選手。そう周りが評価してくれるのかなと思うので、1回より2回の方が良いですし、2回より3回の方がいいですし。そういう感じで積み重ねて行く事が大事なのかな」とWBCや今シーズンに向けても思いを語りました。

ロバーツ監督も、大谷選手がWBCで打者専念となることについて「話し合いながら、ショウヘイのキャリアにとって、日本代表チームやドジャースにとって何が最善なのかを決めた。彼の才能をどう評価するか、WBCにおける彼の存在意義、そして長いシーズンに向けた調整をどう両立させるかなどを考慮し、そうした結論に至った。彼が人間離れしていると思われがちだけど、二度の大きな手術を経験した事実もある。彼にはまだ長いキャリアが待っている」と考えを明かしました。