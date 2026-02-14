松本伊代、夫・ヒロミ＆長男＆次男とハワイでゴルフ 仲良し家族4ショット公開しヒロミの誕生日を祝福「パパ お誕生日おめでとう」
タレントの松本伊代（60）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレント・ヒロミ（61）の誕生日を祝福し、家族全員でハワイでゴルフを楽しんだ様子を公開した。
【写真】ヒロミ＆松本伊代＆息子2人のハワイでゴルフ満喫ショット ※4ショットは3枚目
松本は「パパ お誕生日おめでとうの日」とつづり、家族で食事に行ったことを報告。しかし、「写真撮るの忘れたー。思い出なのにー」と写真を撮っていなかったことを残念そうに伝えた。
投稿では「#なのでハワイの写真 #去年はハワイで還暦 #1年早ーい #ゴルフ三昧ハワイ #何とか打ってる」と家族でゴルフを満喫する写真を公開。長男で俳優の小園凌央（30）、次男・隼輝（トシキ／27）さんと共に笑顔でコースを回る松本とヒロミの姿が収められており、仲むつまじい家族の関係性をのぞかせた。
