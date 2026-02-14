よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　全体運・対人運　2/14〜3/12

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

2月14日〜3月12日の全体運・対人運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

全体運

「ゴールする競走馬」の絵。2月は28日で1ヵ月分のノルマをこなさなくてはならない。張り切って目標をクリア。勝負後の3月はスピードを落とし、いつものパターンへ戻ろう。

対人運

2月は積極的に人に会い、前向きに話を進める。3月は肩の力を抜いて淡々と。家族とは楽しいニュースをたくさん提供して。介護は拙速×。ゆっくりケアを。近隣とは明るく手短に済ませる。

全体運

「リセットする」絵。物や情報がダブっている状態。半量に減らす気持ちで片づけよう。似た物は1つに絞り、それ以外は大胆に処分。また交友録などの情報も整理し、4月からの新年度に向けて身の回りをすっきりと。コンパクトに暮らして。

対人運

共通点が多いか価値観が近い人たちと仲よく。3月はその輪を広げていこう。家族とは2月は変わらないことが吉。3月は変化をプラスにとらえて。介護は臨機応変に。近隣とは1対1より3人以上で話す。

全体運

「頭（こうべ）を垂れて謙遜する」絵。2月は謙虚そのもので過ごして。3月になると否応なく実力が認められる。だが冒険や勝負をする時ではない。地道に進もう。

対人運

2月は一歩引いて。相手を立てるとあなたの存在が光る。自慢話は×。3月は素直に振る舞って。遠慮は不要。家族とは支える側に回る。介護は的確な対応ができて〇。近隣とは口を堅くして難を避けよう。

全体運

「右へ倣え」の絵。建前で動く時。組織のチームワークや地域のしきたり、所属する場所のルールを守って。封建的でも古くてもそれなりの知恵が詰まっている。個人的には不本意でもまずはイエスと言おう。

対人運

自分の主張はいったん封印して。ほかの人の意見に賛同するのは〇。反対なら沈黙を。家族とは家風を引き継いで。介護はやることを前もって確認。近隣とはイエスマンで。

全体運

「米粒」の絵。一粒に八十八回の手間がかかっている。小さいことや細かいことほど大切に、手抜きしないで。すると米粒が糊の役目を果たして、周りの吉を集めてくれる。日々の小さな幸せに感謝して暮らそう。

対人運

2月は年齢も地位も分け隔てなくつき合う。また同性と仲よく。3月はリーダー格や実力者と積極的に交流。家族とは輪になって和やかに。介護はきめ細かく目配りを。近隣とは平均的に、目立たぬように。

全体運

「殻を破って飛び立つ」絵。2月は殻の中にいたのが、3月は明るい外界へ。まぶしすぎて目がくらみ、すべきことを忘れる、勘違いする可能性あり。嬉しくてもはしゃぎすぎずに。慎重に控えめに行動すると吉。

対人運

2月は趣味仲間などと得意なことを披露し合い、楽しむ。3月は軽重を間違えぬよう。挨拶の順序や言葉遣いを正しく。家族とは絆を深めて。介護は情報交換を密に。近隣とは受け身で対応する。

全体運

「光が乱反射する」絵。いろいろな面で賑やかな時。明るいがまとまりがつかない。今は結論を出さずともよい。多角的な視点で考えながら過ごして。

対人運

侃侃諤諤（かんかんがくがく）、議論沸騰してよし。ベストの結果が得られるまで同じテーマで幾度も話し合おう。二転三転して構わない、しつこいくらいがちょうどよい。家族とは正面から向き合う。介護は対等に。近隣とはいつもより口数多く愛想よく。

全体運

「ガーデニングを始める」絵。2月はプランニングの時で、土に種をまき、花を咲かせ、池をつくるなど、将来の夢やセルフイメージを膨らませて。3月になったら実際に手足を動かし、汗をかいて行動に移す。

対人運

2月は旧知の交流を中心に。3月はオープンに、深入りせず時間を区切って会う。1次会のみで2次会はパス。家族とはそれぞれ独立しながら仲よく。介護は態度と方針を一貫させる。近隣とはよい面のみ見る。

全体運

「親しき仲にも礼儀あり」の絵。人は人、自分は自分、それぞれ自立して心地よく過ごせる。人にも物にもほどよい距離感を。のめり込みすぎずに。追っかけはしないで。

対人運

事前に約束を。突然会うのは避けて。2月は友達気分で会う。3月は敬語を交え、丁寧な言葉遣いで客観的に。家族とは困りごとや問題にまず取り組む。介護は勘違いをしないで。近隣とは少し離れる。

