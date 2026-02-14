＜天下一の補佐役＞豊臣秀長の視点から、戦国の世をダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合 日曜午後8時ほか）。夢と希望を胸に駆け上がる兄弟の下克上サクセスストーリーが注目を集めるなか、物語のテーマを“ど真ん中”で体現しそうな第六回『兄弟の絆』がまもなく放送に。そこで放送を前に、本作をより深く味わうための手がかりとして、「豊臣兄弟！」制作統括を務める松川博敬チーフプロデューサーに伺いました。

信長が絶大な信頼を置いた名将。本能寺後123万石となるも、最期には腹を切って取り出したしこりを秀吉へ送りつけた逸話も…演じるのは

* * * * * * *

第6回のみどころ

まもなく放送を迎える第６回のタイトルは『兄弟の絆』。

ドラマのテーマがそのままタイトルになっていることからして、大変重要な回であることをここで断言させていただきます。

『豊臣兄弟！』というドラマは、この回を見てもらうために生まれたと言っても過言ではない。プロデューサーとしてそこまで覚悟しているほどです。

ここまでの『豊臣兄弟！』の放送でも史実に基づいたアレンジをしてきたわけですが、おかげさまで好評で、歴史好きの方にも「そうきたか！」と、喜んでいただいているように受け止めています。

第６回も史実に基づきつつも、かなり大胆なアレンジをさせていただきました。

毒のついた“苦無（くない）”を潜ませた犯人は誰か、といった謎解き要素もありますし、ミステリー仕立ての部分もあったり…。

かなり挑戦的な回になっています。それだけに、放送を前にして、我々としてもドキドキが止まりません。

このドラマの核

もう一つ言わせてもらうと、ここまで撮影を続けてきて、あらためてこのドラマの核心は「人を信じる力」にあると感じています。

たとえば第４回で描いた桶狭間の合戦。

信長（小栗旬）を前にした小一郎（仲野太賀）が、兄の藤吉郎（池松壮亮）が信長を絶対的に信頼していたのに対し、自分はそれが足りなかった、という話をしました。まもなく放送となる第6回も、兄弟がお互いのことを信じる、信じ合っているということがテーマだったりする。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

実際、ドラマで描かれている戦国時代は、「人を信じる」ことでしか前に進めなかったんじゃないか、と実感していて。でもその一方で、信じた結果、裏切られて殺されることもある。

今、脚本としては本能寺の変の周辺を進めているところなんですが、ここで命運が尽きる信長に足りなくて、天下を取った豊臣兄弟にあったものは何だったのか。それが人を信じる力だったのでは、といったことを最近も考えていました。

仲野太賀を見よ！

そして何より、第６回に関して言えば、仲野太賀さんの演技、その真骨頂を垣間見ることができると思います。

特に小一郎がある覚悟を決めるシーン。現場で見ていて鳥肌が立ちましたし、実際、彼自身もかなりの覚悟を持って演じていました。第６回については「仲野太賀を見よ！」とあらためてお伝えしたいです。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

さらに小栗旬さん。

もともと、心に傷を抱えているという人間臭さや弱さ、かつ迫力と覚悟の両面を表現できる方ということが、小栗さんに信長役をお願いした理由でした。

そしてお気づきになっていると思いますが、このドラマは豊臣兄弟と織田兄弟を対比する構造としていて。

第４回の最後に弟・信勝（中沢元紀）を殺害してしまったという彼にとってトラウマとなったお話をチラ見せしていますが、第６回ではその話がよりしっかり描かれます。それによって『豊臣兄弟！』で描く信長像というのはこういうもの、ということがあらためて提示できたように思います。

最後に藤吉郎。

藤吉郎自らが犠牲になる可能性があるとわかっていても、それでも小一郎を信じきるという、ある意味での彼の異常性ですよね。そこまでいっても差し支えないと思うのですが、その異常性を池松壮亮さんに演じ切っていただくことができました。

信長の妻・帰蝶はこの先も出てこない？

キャストといえば、斎藤道三（麿赤兒）の娘と言われている信長の妻・帰蝶が今回出てきていないのが、ネット上で話題になっていました。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

その理由を明かせば、「織田兄弟を際立たせたい」という制作者側の思いがあります。

織田の兄弟である信長とその妹・市や弟・信勝。対して豊臣の兄弟である藤吉郎・小一郎たち。

その対比を描いていく上で、信長の孤独を際立たせる必要があって。

そこに妻なり子どもなりが強く出てくると、どうしてもその点がぼやけてしまうといいますか…。

信長は、市にしかその心の内を明かさない、というように見せたかった。

ドラマとしては、これから信長の息子たちが登場します。その意味で、帰蝶ももちろんいることはいるんでしょうが、画面には登場せず。

ある意味で信長とは“ドライな夫婦関係”ということで落ち着かせています。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。