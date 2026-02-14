よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　金運・健康運・ラッキーカラー　2/14〜3/12

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

2月14日〜3月12日の金運・健康運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

健康運

2月は急性の症状に気をつけて。急な筋トレも×で、筋違いに用心を。3月は慢性化している不調に注意。いつもの症状だからと油断せず、その都度丁寧に対処して。公園など土の上で深呼吸し、肺を鍛えよう。

金運

2月は財布の口が開いた状態なので、つい使いたくなる。だがいったん冷却期間を。3月に先送りして〇。

座右の銘

前半ダッシュ、後半ペースダウン。



ラッキーグッズ

電池。ハンカチ。



開運お洒落

2月は目立つよう。3月は品よく、小ぶりのアクセサリー。



ラッキー色

モノトーン、薄緑。



吉方位

2月南東、南西。3月東、南西。

健康運

急に好不調が入れ替わるなど波あり。2月は発熱のほか、めまい、こむら返りなどにも注意。3月は目を労って。運動はストレッチを中心に。

金運

ひな祭りなど年中行事への出費は惜しまない。生活費はやりくりできる。墓じまいや実家じまいを考えるのはもっと後で。

座右の銘

生活全体を見直す。



ラッキーグッズ

和ばさみ。爪切り。



開運お洒落

2月はスリムで直線的。3月は柔らかいシルエット。



ラッキー色

ワインレッド。



吉方位

2月北東、南西、北西。3月北東、西。

健康運

心の持ち方が体調に影響を及ぼす時で、とくに消化器系に表れる。2月は胃、3月は腸を労って。運動は頑張らない範囲で。

金運

2月は買うか買わないか、出すか出さないか迷いや葛藤が生まれる。慎重に考えなさい。3月はお金の流れがスムーズ、波風小さく〇。交際費と交通費は多めに計上を。

座右の銘

一気は損、じわじわと力を発揮する。



ラッキーグッズ

碁石、将棋の駒、カードなど勝負ごとに使うもの。



開運お洒落

イベントや祝日は華やかに。日常とメリハリをつける。



ラッキー色

パール、ラメ入りの紺。



吉方位

2月3月とも北東、南西。

健康運

2月は体の調和が取れているので大丈夫。3月は油断しがちで、つい無理せぬように。特に夜型の人は眼精疲労と睡眠リズムの乱れに注意を。

金運

2月はバランスよく〇。町会費や地域の行事費、協賛金などは義理を欠かさぬ程度に出す。3月は臨時出費を抑えるのがコツ。また夜に金運が乱れる。夜間は通販サイトを覗かないように。

座右の銘

和をもって貴しとなす。



ラッキーグッズ

菓子類の箱。



開運お洒落

パジャマや部屋着を新調。



ラッキー色

ゴールド。



吉方位

2月南西。3月北東、東、西。

健康運

2月は平穏。ただ、食が炭水化物に偏りがち。3月は冷えに注意で、冷飲食を控えて。また入浴後は湯冷めせぬよう即就寝を。運動不足はテレビ体操などを毎日自宅で続けて解消。

金運

米蔵に一粒ずつ貯める時で、大金ではないが心強し。お札よりコインに縁あり、一円玉も大切に。投資は波瀾含み。

座右の銘

神は細部に宿る。



ラッキーグッズ

豆人形。



開運お洒落

天然素材。無地、ドット柄。



ラッキー色

ブラウン系。



吉方位

2月南西、北西。3月東、南西、西。

健康運

発熱やめまい、消化器系の不調に注意。また手当ての方法を正しく。食は淡白な味つけに。麺類はスープを残して塩分カット。運動は2月はゲーム感覚で楽しめる種類を。3月は短時間集中して筋トレに励む。

金運

2月のプラスが3月のマイナスで結果ゼロ、損得ナシの時。3月は当て外れに注意、決断を急がずに。ローンは借入期間と金利をよく検討せよ。

座右の銘

人の振り見てわが振り直せ。



ラッキーグッズ

植物柄の布。



開運お洒落

季節感を先取りする。



ラッキー色

グリーン系。



吉方位

2月北西。3月北東、西。

健康運

切り傷と捻挫、打撲に注意。また口腔内を清潔に。かかりつけの歯科医を決めて定期的に通い、かみ合わせもチェックしてもらう。開運食は殻やさや入りのナッツ、ホタテ、豆類など。運動はヨガなど静的な種類を。

金運

貯蓄〇、出費△の時ゆえ、買い物の値段交渉はしっかり時間をかけて粘る。もっとお得な別の方法がないかも考えて。趣味や旅行などを楽しむための出費はやや抑え気味に。

座右の銘

議論を通して自分を磨く。



ラッキーグッズ

四季咲きのバラ。



開運お洒落

鮮やかな赤い口紅。



ラッキー色

チョコレート。

吉方位

2月北東、北西。3月西。

健康運

2月は腰に負担がかかりすぎぬよう注意。食は麺類を多く。3月は仕事とプライベートをきちんと分け、メリハリをつけて休む。具だくさんみそ汁で力がつく。背中を伸ばす運動を。

金運

2月はおぼろげに蔵が見える。将来へ向け、いくつか財産プランを立てると吉。3月は使っただけの効果がなくてもやむなし。散財傾向を戒めて。

座右の銘

全体に目配りをする。



ラッキーグッズ

郷土の名産品。



開運お洒落

2月はセーター、3月はコートを厳選。



ラッキー色

オレンジ、レンガ色。



吉方位

2月南西、北西。3月西、上、下。

健康運

2月は呼吸器系に注意。3月は〇ながら、循環器系に負担をかけすぎぬよう。食は白米にこだわり、嗜好品は贅沢に。運動は2月は楽しめる種類を、3月は戸外で体を動かして。

金運

2月はお金を生かして使う時ゆえ、旅行や教養娯楽など心を潤すことに多く予算配分を。旅先ではお土産を買う代わりに、体験することに回す。3月は全項目に満遍なく使って。

座右の銘

周りの動静を把握する。



ラッキーグッズ

アクセサリーボックス。



開運お洒落

2月は装飾的に。3月はスポーティ。



ラッキー色

ピンク、ピンクグレー。



吉方位

2月南東、北西。3月西。

