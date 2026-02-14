「マイナ免許証のみ」を選択した時の「メリット」と「デメリット」とは

久しぶりに「運転免許証等更新のお知らせ」のハガキが届いた時には、見慣れない表記に少し戸惑うかもしれません。

そう、マイナンバーカードと運転免許証の“一体化”が、2025年3月24日から全国で始まっているのです。

次の更新では、運転免許証の持ち方を「運転免許証のみ」「マイナ免許証のみ」「両方（2枚持ち）」という3パターンから選択することになります。

制度移行期ということもあり、それぞれにメリット／デメリットがある状況ですが、どのパターンが自分に合っているのか、事前に知っておくのも悪くないでしょう。

今回は5年ぶりに運転免許証を更新したばかりの筆者（のぐち まさひろ）が、免許更新の“いま”をご紹介していきます。

まず、新しく始まった「マイナ免許証」では、従来までの運転免許証の“情報”をマイナンバーカードのICチップに記録することで、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります。

もちろん、マイナ免許証に切り替えるためには、マイナンバーカードを所持していることが前提です。

メリットのひとつは、更新時の手数料がもっとも安いことです。

更新料は「マイナ免許証のみ」が2100円、「運転免許証のみ」が2850円、「両方（2枚持ち）」が2950円という設定です。

また、次々回の更新時の話になりますが、マイナ免許証を所有＆優良運転者／一般運転者であれば、「講習」をオンラインで済ませることができます。

講習手数料は「対面講習」の500円／800円（優良／一般）に対し、「オンライン講習」は200円と割安で、何よりも24時間いつでもどこでも好きなタイミングで受講できる点が大きなメリットになります。

ただし、視力検査や写真撮影といった手続きがあるため、運転免許センターなどに足を運ぶ必要があるのは従来と変わりません。

その他、「マイナ免許証のみ」であれば、住所変更のワンストップサービスや住所地以外での即日更新を利用することができます。

一方、マイナ免許証には多くの懸念材料があり、「マイナ免許証のみ」という所有形態に慎重な姿勢を見せている人も少なくありません。

実際、マイナ免許証では様々な個人情報が一元管理される分、紛失時や情報漏洩時のリスクが高まります。

また、紛失してしまった場合の手続きも面倒で、市役所でマイナンバーカードを再発行（最低でも一週間程度）し、その後に運転免許センターや警察署で免許証情報を再記録する必要があります。

もちろん、その間は運転することができません。

また、マイナンバーカードと運転免許証の「有効期限」が異なる点にも注意が必要で、仮にどちらか一方の期限が切れていると「マイナ免許証」として利用できなくなります。

その他、マイナ免許証のICチップに記録された情報は、専用の機器で読み取る必要があるため、レンタカーやカーシェアの利用時に不便が生じる可能性があります。

たとえばトヨタレンタカーでは、店頭での受付時に「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用者自身のスマホで使用し、免許証情報を提示する必要があるようです。

そこで浮上してくるのが、「両方（2枚持ち）」という所有形態です。

更新時の手数料はもっとも高くなるものの、免許証情報の提示がスムーズで、更新時の「オンライン講習」も受講可能になります。

もちろん、マイナンバーカードを持ち歩く必要がないため、紛失や情報漏洩時のリスクも分散されます。また、仮にどちらか1枚を紛失してしまっても、再発行までの期間に“もう1枚のカードで運転できる”という安心感も見逃せません。

ちなみに筆者は、手数料はかかるものの“後からでも運転免許証を追加発行できる”ことを知って、今回は「マイナ免許証のみ」を選択して様子を見ることにしました。

皆さんは「運転免許証のみ」「マイナ免許証のみ」「両方（2枚持ち）」のどれを選択しますか。