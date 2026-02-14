【義母が絶縁されるまで】決断「母さんと縁を切りたい！」妻に告げると…？＜第19話＞#4コマ母道場

わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！

第19話　母と離れたい【シュンスケの気持ち】



【編集部コメント】

なるほどーー！　カツコさんとの連絡の窓口がいつもアスカさんだったのは、そういうわけだったのですね！　アスカさんから言われたからではなく、シュンスケさん自身の意思でカツコさんと距離を置くと決めて、アスカさんに手伝ってもらっただけだったのです。どうかそんなシュンスケさんの気持ちが、いつかカツコさんにも伝わりますように……。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび