身長161センチで最長308ヤード！ ドラコン女子の“股関節が入る”3ステップ・トレッチとは？
滝川第二高校、東北福祉大学のゴルフ部で腕を磨き、現在はJPDAドラコンプロとして活躍する松浦美侑（まつうら・みゆ）。身長161センチ・58キロという体格ながらも、鹿児島県の三豊ゴルフクラブの練習場で開催された試合にて、自己最長の308ヤードを記録。一体なぜそこまで飛ばせるのかを本人に聞いた。
【写真】股関節に入れるからスエーせずに力が伝わる！ 最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング
◇ ◇ ◇みなさん、こんにちは！ドラコンプロの松浦美侑です。今回は、私がスイングする上で大切にしている股関節が入る動きを身に付ける方法を紹介したいと思います。アマチュアの方のレッスンをしていると、多くの人が股関節に体重が乗っておらず、スエーや突っ込みになっています。これだと、ボールに力がうまく伝わりません。「股関節が入る感覚が分からない」という人でも、すぐに体感できるのが今回紹介する3段階のストレッチ。第1段階は、アドレスの姿勢から右足を後ろに上げて10秒間キープ。不安な方はクラブを支えにしてもOKです。第2段階は、右足を上げたまま、体を前に倒していきます。最後は上げた右足を外側に開く、閉じる動きを繰り返しましょう。反対の足でもやってくださいね。
これらの動きをしていると、股関節に強制的に体重が乗ります。バランス良く立てているときの“乗り感”が、「股関節が入る」状態。バックスイングのときは右股関節に乗り、ダウンスイング以降は左股関節に乗ってスイングできるようになるので、インパクトでボールにしっかり力を伝えられますよ。■松浦美侑まつうら・みゆ／ 1998年生まれ、兵庫県出身。東北福祉大学ゴルフ部でプレー後、JPDAドラコンプロとして活躍。最長記録は308ヤード。現在はレッスンプロとしても活躍中。◇ ◇ ◇身長161センチで305ヤード飛ばせる理由を大解剖！ 関連記事『身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】』公開中
