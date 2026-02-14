山中柔太朗、“鶴”書けるようになる「ちゃんと勉強してきた」 高松アロハとバレンタインメッセージ公開
俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（※高＝はしごだか／超特急）が14日、主演を務める映画『純愛上等！』公開記念舞台あいさつに登壇した。きょうバレンタインデーにちなみハート型のプレートにそれぞれメッセージを書き込み“純愛”なケーキにデコレーションした。
【写真】バレンタイン！ケーキをデコった山中柔太朗＆高松アロハ
バレンタインにちなんだ一言をお願いされると、悩むアロハとすらすら描いている山中。「鶴＆亀 LOVE2000」と発表した山中に鶴が書けるようになってるという指摘が入ると「おととい“鶴”をかけなかったので、きょうはちゃんと勉強してきたというアピールを込めて」とにっこり。
高松は「届け！」とし「バレンタインなので、好きな人にチョコをわたす人もいると思うので隠さず直接わたしてもらったらいいな」と直球なメッセージを発信。2人で仕上げとして、ケーキの好きな場所に差し込むことになると「どうする？」「羽みたいにする？」と試行錯誤しながら2人で唯一無二のケーキを完成させていた。
原作は、24年にコミックシーモアで独占配信がスタートした七緒氏によるコミック『純愛上等！』。白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（さとう・みつる／山中）と、2年前に停戦協定を結んだ敵校・紅桜高校の不良たちをまとめるトップ・亀井円（かめい・まどか／高松）との、笑いあり、胸キュンあり、アクションありのラブストーリーを描く。
終盤には主題歌として2人が映画限定ユニット「鶴 and 亀」として歌う名曲「LOVE2000」のカバーが起用されていることから、同曲の本家・hitomiが映画公開を祝してサプライズで登場。2人は驚きながらも感激していた。
