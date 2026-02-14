「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）

強化合宿がスタートし、アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手が初日から精力的にアドバイスを送った。

ウオーミングアップ段階で捕手陣に身ぶり手ぶりをまじえながら言葉を伝えていたダルビッシュ。その後、松本と一緒にブルペンへ移動すると背後からじっくりと投球練習を見つめた。

さらに日本ハムの後輩にあたる北山には、フォームを実演するなどして指導。北山も変化球の握りをダルビッシュに見せて質問し、後輩の疑問に真摯（しんし）に答える様子もあった。

北山は「日本人の投手で一番いいピッチャーなので。これ以上ない方なので。何においても参考になる。一言一句、聞き逃さないようにしたい」と明かし、「いろんな感覚、動きの話し。新しい視点もありましたし、明日のピッチングが楽しみです」と声を弾ませながら語った。

松本は「１人だったので付きっきりで見てもらえました」と明かし「向こうの投手にはいないタイプのボールなんで。いいボールになるんじゃないかと言ってもらえました」と語った。

この日は背番号１１のウエアを着こみ、下はユニホームを着用して球場入り。一緒に戦う姿勢を示していた。また松井秀喜臨時コーチのミーティングにも選手たちと一緒に耳を傾け、終了後には松井氏のもとへ駆け寄って深々と一礼していた。