超特急眈哨▲蹈蓮25）が14日、都内でM!LK山中柔太朗（24）とダブル主演映画「純愛上等！」（八重樫風雅監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。

“紅桜高校のヤンキー”のトップ、亀井円（眈勝砲函敵校の白岩高校のトップ、佐藤美鶴（山中）がまっすぐな思いをぶつけ合うBL作品。円の祖母が営む駄菓子屋の2階に美鶴が入居し、ともに過ごしながら2人の距離が近づき、円の隠された過去に迫っていく。

13日に公開を迎え、「地元湘南のショッピングモールでもやっているみたいで、友人が見てくれた。良かったと言ってくれたのでホッとしています」と話した。

同作の主題歌は、眈召隼鈎罎「鶴 and 亀」として、hitomi（50）の名曲「LOVE 2000」をカバー。この日は公開を記念して、hitomiがサプライズ登場。hitomiから花束を受け取り、「私のPVと雰囲気が似ていた。私は平成だったけど、令和版『LOVE 2000』になっていて、男性が歌っているのも新鮮でよかった」と絶賛を受けた。

グループではメインダンサーを務める眈召蓮同曲で初めてマイクを握った。「ちょうど生まれた年の曲。平成のヒット作品を歌わせてもらったので、本当にうれしかった。歌初挑戦だったので緊張もしたけど、よかったです」と喜び、「歌やります！」と笑みを浮かべた。