Snow Man佐久間大介、タンクトップで大人の色気放つ「美的」初表紙＆特集に登場
【モデルプレス＝2026/02/14】Snow Manの佐久間大介が、2月20日発売の「美的」4月号SPECIAL EDITION（小学館）に登場。初表紙を務める。
【写真】スノ佐久間、大人の色気放つ姿
ムードメーカーとしての親しみやすさを持ちながら、ひとたびステージに立てば繊細な表現力で観る者を虜にする“スペシャル”な存在の佐久間がSPECIAL EDITON表紙に初登場。表紙にチョイスしたのは、トレードマークのピンクヘアにシンプルな白のタンクトップで大人の色気がたっぷりの1枚。バラエティ番組などで見せる明るさや人懐っこさとはまた違った、ミステリアスな表情も見どころだ。
グループ活動だけでなく俳優・声優としても活躍し、放送中のアニメ『ハイスクール！奇面組』など数々の話題作に出演している佐久間。3月6日公開の初の単独主演映画『スペシャルズ』では“踊る（?）殺し屋”という一風変わった役どころに挑戦し、その変幻自在の表現力は新たなフェーズへと進化し続けている。
中面では、そんな佐久間さんの今に迫る6ページの特集を掲載。360°どこから見ても魅力的な表情をマルチアングルで撮り下ろしたほか、鍛え抜かれた肉体美も披露。さらに『スペシャルズ』の撮影裏話や、作品を通して改めて感じたダンスの楽しさ、そして美容誌ならではのビューティトークまで。インタビューも大ボリュームで掲載される。
初の単独主演映画ということで、『スペシャルズ』の撮影現場では初めての座長も務めた佐久間。「僕らしい座長像を考えた時、『一緒に盛り上がろうぜ！』と伝えることだと思いました。皆が盛り上がれるように、僕から率先して楽しんでいこうと」。インタビューでは、ファンをはじめ、周囲を「とにかく楽しませる」ことがモットーだという佐久間らしい映画撮影時のエピソードが満載。また『美的』の撮影でも、「踊ってみてください！」というカメラマンのリクエストに「難しい〜（笑）」と笑いながらも、次々と華麗でダイナミックな動きを見せ、スタッフを楽しませていたという。
ほかにも、自身の性格を“陰キャ”から“陽キャ”へと変化させてきた背景にあるSnow Manへの想い、好きなことに夢中になることの尊さなど、率直な言葉で語られる耳寄りのトークも。そして、実は『美的』で叶えたい夢があるそうで…？朝晩のスキンケアルーティンやトレーニングへのこだわりなど多彩なビューティトークも合わせて、楽しめる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ佐久間、大人の色気放つ姿
◆佐久間大介、アイドル・俳優・声優…進化し続ける表現者の今
ムードメーカーとしての親しみやすさを持ちながら、ひとたびステージに立てば繊細な表現力で観る者を虜にする“スペシャル”な存在の佐久間がSPECIAL EDITON表紙に初登場。表紙にチョイスしたのは、トレードマークのピンクヘアにシンプルな白のタンクトップで大人の色気がたっぷりの1枚。バラエティ番組などで見せる明るさや人懐っこさとはまた違った、ミステリアスな表情も見どころだ。
中面では、そんな佐久間さんの今に迫る6ページの特集を掲載。360°どこから見ても魅力的な表情をマルチアングルで撮り下ろしたほか、鍛え抜かれた肉体美も披露。さらに『スペシャルズ』の撮影裏話や、作品を通して改めて感じたダンスの楽しさ、そして美容誌ならではのビューティトークまで。インタビューも大ボリュームで掲載される。
◆佐久間大介「とにかく楽しませる」ことがモットー
初の単独主演映画ということで、『スペシャルズ』の撮影現場では初めての座長も務めた佐久間。「僕らしい座長像を考えた時、『一緒に盛り上がろうぜ！』と伝えることだと思いました。皆が盛り上がれるように、僕から率先して楽しんでいこうと」。インタビューでは、ファンをはじめ、周囲を「とにかく楽しませる」ことがモットーだという佐久間らしい映画撮影時のエピソードが満載。また『美的』の撮影でも、「踊ってみてください！」というカメラマンのリクエストに「難しい〜（笑）」と笑いながらも、次々と華麗でダイナミックな動きを見せ、スタッフを楽しませていたという。
ほかにも、自身の性格を“陰キャ”から“陽キャ”へと変化させてきた背景にあるSnow Manへの想い、好きなことに夢中になることの尊さなど、率直な言葉で語られる耳寄りのトークも。そして、実は『美的』で叶えたい夢があるそうで…？朝晩のスキンケアルーティンやトレーニングへのこだわりなど多彩なビューティトークも合わせて、楽しめる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】