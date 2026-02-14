ACEes浮所飛貴「TGC in あいち・なごや」凱旋出演＆初ランウェイ決定「とても光栄」
【モデルプレス＝2026/02/14】ACEesの浮所飛貴が、2月15日にIGアリーナにて開催される「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC in あいち・なごや 2026）に出演することが決定した。
【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」
2025年に20周年を迎えた東京ガールズコレクション（TGC）は、記念すべきアニバーサリーイヤーを共に創る「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」に、2025年2⽉に結成されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア5⼈組グループ・ACEesを迎え、「TGC20周年セレブレーションソング」にはTGCのために書き下ろされたACEesの新曲『Biggest Party』を起⽤し、20周年というパーティーに、ドキドキとワクワクにあふれたスペシャルな企画を準備してきた。
2025年12⽉に開催した『TGC 広島 2025』、2026年1⽉に開催した『TGC しずおか 2026』では、「TGC地⽅創⽣プロジェクト」とACEesのタッグが⽣み出すBiggest Party旋⾵に乗せて、TGCの魅⼒のみならず、地域の魅⼒や産業を⽇本全国へと発信した。
そして、アニバーサリーイヤー最後の開催地となる『TGC in あいち・なごや 2026』には、WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ『ギフテッド Season2』への出演や、映画『胸が鳴るのは君のせい』での初主演など、俳優としても活躍する⼀⽅、アイドル活動と学業を両⽴させた“ハイスペック”な存在として、数々のバラエティ番組でも注⽬を集める愛知県出⾝の浮所の凱旋出演が決定。⽇本有数の繊維産業をはじめとする愛知の魅⼒を、TGCならではの表現で紡ぎ、⽇本全国へ発信していく。（modelpress編集部）
『TGC in あいち・なごや 2026』に出演することが決まりました。ACEesの浮所⾶貴です！⾃分の⽣まれた地でTGCが開催され、さらに出演できることをとても光栄に感じています。馴染みのある地ではありますが、まだまだ全国に知られていない魅⼒がたくさんあることを改めて知ることができました。今回が初のランウェイということで少し緊張していますが、それ以上にとても楽しみです。そんな初めてがたくさん詰まったTGC、ぜひ⼀度も瞬きをせずにご覧ください！！
イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）
開催日時：2026年2月15日（日）開場12：00 開演14：00 終演19：00（予定）
会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、稲垣姫菜、岡崎紗絵、⼩川桜花（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）、⼩國舞⽻、梶原叶渚、加藤ナナ、川⼝ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々⽊満⾳、志⽥こはく、SUZU（ME:I）、鈴⽊瞳美（≠ME）、⽥鍋梨々花、⾕崎早耶（≠ME）、⽥村保乃（櫻坂46）、鶴嶋乃愛、なえなの、⻑浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、堀⼝真帆、本⽥紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、⼭⼝綺羅（Girls2）、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」／櫻坂46）、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、RINON（ME:I）、りんか※50⾳順
モデル：今野百々菜、平美乃理、中川紅葉、夏姫えれな（⼿⽻先センセーション）、増⽥有沙、松⼭綺利（⼿⽻先センセーション）、三浦舞華、村上なずな ※50⾳順
ゲスト：WEESA（PSYCHIC FEVER）、浮所⾶貴（ACEes）、梅沢富美男、王林、太⽥博久（ジャングルポケット）、岡部⼤（ハナコ）、川村エミコ（たんぽぽ）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須⽥亜⾹⾥、高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、寺⽥⼼、とうあ、Thomas、⼋村倫太郎（WATWING）、樋⼝幸平、平野ノラ、松井珠理奈、松浦景⼦、村重杏奈、杢代和⼈、MON7A、やしろ優、⼭下幸輝（WILD BLUE）、⼭中柔太朗 ※50 ⾳順
メインアーティスト：izna、IS:SUE、岩⽥剛典（GAN）、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50⾳順
オープニングアクト：ONSENSE、⼿⽻先センセーション、MON7A ※50 ⾳順
MC：ウエンツ瑛士、鷲見玲奈
