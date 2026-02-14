AKB48メンバー、色白美脚輝くミニスカ衣装姿に「可愛いが溢れてる」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/14】AKB48の佐藤綺星（さとう・あいり）が、2月13日までに自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳AKB「スタイル抜群」色白美脚際立つミニスカ姿
フジテレビ系グルメドラマ「ご馳走ファンファーレ」（毎週木曜21時54分〜）に出演することを報告した佐藤。「人生で初めて競馬場に行ったのですが すごく綺麗な場所で食事も豊富で スタッフの皆さんの暖かい雰囲気もあり とても楽しい撮影でした！」と振り返った。
また、「私の初回登場は来週の2／19になります」「これからよろしくお願いいたします」とつづり、衣装を着用した写真を投稿。フリルがデザインされたブルーのシャツにライトグレーのカーディガンを重ね、ダークグレーのミニスカートと黒のレースアップショートブーツを合わせた美しい脚が輝くショットを披露した。
この投稿は「スタイル抜群」「可愛いが溢れてる」「最高に綺麗」「女神様みたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆佐藤綺星、美脚輝くミニスカ衣装姿披露
◆佐藤綺星の投稿に「可愛いが溢れてる」と反響
